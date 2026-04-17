  Кайседо подписа договор с Челси до 2033-та и заяви: Искам да стана легенда

Кайседо подписа договор с Челси до 2033-та и заяви: Искам да стана легенда

Челси обяви официално, че Мойсес Кайседо е подписал нов дългосрочен договор с клуба. Контрактът е до 2033 година, като халфът получава и значително увеличение на заплатата си. Предишният му контракт изтичаше през 2031-ва.

Челси привлече Кайседо през август 2023 година, когато плати за него на Брайтън 115 милиона паунда. До момента еквадорецът изигра 140 мача за лондончани, като отбеляза и осем гола. Преди месец клубът удължи договора и на капитана Рийд Джеймс, който подписа до 2032-ра.

“Толкова съм щастлив, че удължих договора си с Челси. Вярвам в този отбор, в този клуб и знам, че вървим в правилната посока. Току-що започнахме заедно. Все още има много за постигане и съм много гладен да продължа да се подобрявам всеки ден. Искам да спечеля още трофеи с Челси и да дам всичко от себе си за този клуб и за феновете. Вече се насладихме на страхотни моменти заедно и мечтата ми е да стана легенда на Челси и ще работя възможно най-усилено, за да постигна това.“

Още от Футбол свят

Пеп Гуардиола: Ако спечелим титлата през този сезон, няма да е най-великото ни постижение

Пеп Гуардиола: Ако спечелим титлата през този сезон, няма да е най-великото ни постижение

  • 17 апр 2026 | 15:33
  • 4250
  • 4
УЕФА успокои Италия за Евро'32, но предупреди Милано и Неапол

УЕФА успокои Италия за Евро'32, но предупреди Милано и Неапол

  • 17 апр 2026 | 15:16
  • 966
  • 0
Гьозтепе се готви да продаде голмайстора на Мъри за близо 20 млн. евро

Гьозтепе се готви да продаде голмайстора на Мъри за близо 20 млн. евро

  • 17 апр 2026 | 14:34
  • 5265
  • 2
Хау: Искам да правя това, което е правилно за клуба. Ако то е да си тръгна, няма проблем да го направя

Хау: Искам да правя това, което е правилно за клуба. Ако то е да си тръгна, няма проблем да го направя

  • 17 апр 2026 | 13:58
  • 1492
  • 2
Атлетико Мадрид не може да спечели ШЛ, убеден е Тони Кроос

Атлетико Мадрид не може да спечели ШЛ, убеден е Тони Кроос

  • 17 апр 2026 | 13:52
  • 1984
  • 4
Аржентинската асоциация не приема обвиненията, от които потърпевш е и Меси

Аржентинската асоциация не приема обвиненията, от които потърпевш е и Меси

  • 17 апр 2026 | 13:27
  • 1691
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

  • 17 апр 2026 | 17:55
  • 34100
  • 79
Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

  • 17 апр 2026 | 17:58
  • 8825
  • 0
Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

  • 17 апр 2026 | 18:01
  • 59418
  • 24
Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

  • 17 апр 2026 | 17:45
  • 17006
  • 18
Локомотив (Горна Оряховица) 2:2 Янтра, голово зрелище

Локомотив (Горна Оряховица) 2:2 Янтра, голово зрелище

  • 17 апр 2026 | 18:01
  • 4490
  • 1
Вихрушка от голове във Втора лига

Вихрушка от голове във Втора лига

  • 17 апр 2026 | 18:45
  • 34375
  • 23