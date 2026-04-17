Кайседо подписа договор с Челси до 2033-та и заяви: Искам да стана легенда

Челси обяви официално, че Мойсес Кайседо е подписал нов дългосрочен договор с клуба. Контрактът е до 2033 година, като халфът получава и значително увеличение на заплатата си. Предишният му контракт изтичаше през 2031-ва.

Челси привлече Кайседо през август 2023 година, когато плати за него на Брайтън 115 милиона паунда. До момента еквадорецът изигра 140 мача за лондончани, като отбеляза и осем гола. Преди месец клубът удължи договора и на капитана Рийд Джеймс, който подписа до 2032-ра.

“Толкова съм щастлив, че удължих договора си с Челси. Вярвам в този отбор, в този клуб и знам, че вървим в правилната посока. Току-що започнахме заедно. Все още има много за постигане и съм много гладен да продължа да се подобрявам всеки ден. Искам да спечеля още трофеи с Челси и да дам всичко от себе си за този клуб и за феновете. Вече се насладихме на страхотни моменти заедно и мечтата ми е да стана легенда на Челси и ще работя възможно най-усилено, за да постигна това.“

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2026