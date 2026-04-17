Борнемут избра своя бъдещ мениджър

  • 17 апр 2026 | 19:58
  • 1107
  • 0

От Борнемут са постигнали споразумение с Марко Розе, който ще води отбора през следващия сезон, съобщава Фабрицио Романо. Германецът ще наследи мениджърския пост от Андони Ираола, който преди няколко дни обяви, че ще напусне „черешките“ след края на настоящата кампания.

Ираола: Решението да се разделя с Борнемут не е свързано с друг клуб

Двете страни вече са се договорили, като скоро ще подпишат и контракта помежду си. Така с началото на новия сезон 49-годишният специалист ще се завърне към треньорството, след като през тази кампания той остана безработен. За последно наставникът беше начело на РБ Лайпциг, където се задържа около две години и половина преди уволнението си в края на март 2025-а. Освен това той е водил Локомотив (Лайпциг), юношеските формации и първия състав на РБ Залцбург, Борусия (Мьонхенгладбах) и Борусия (Дортмунд). Розе може да се похвали с две титли и една Купа на Австрия, с по една Купа и Суперкупа на Германия и с триумф в Младежка Шампионска лига.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Пеп Гуардиола: Ако спечелим титлата през този сезон, няма да е най-великото ни постижение

  • 17 апр 2026 | 15:33
  • 4789
  • 4
УЕФА успокои Италия за Евро'32, но предупреди Милано и Неапол

  • 17 апр 2026 | 15:16
  • 1320
  • 0
Гьозтепе се готви да продаде голмайстора на Мъри за близо 20 млн. евро

  • 17 апр 2026 | 14:34
  • 5592
  • 2
Хау: Искам да правя това, което е правилно за клуба. Ако то е да си тръгна, няма проблем да го направя

  • 17 апр 2026 | 13:58
  • 1686
  • 2
Атлетико Мадрид не може да спечели ШЛ, убеден е Тони Кроос

  • 17 апр 2026 | 13:52
  • 2232
  • 7
Аржентинската асоциация не приема обвиненията, от които потърпевш е и Меси

  • 17 апр 2026 | 13:27
  • 1824
  • 0
Виж всички

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

  • 17 апр 2026 | 17:55
  • 52880
  • 153
Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

  • 17 апр 2026 | 17:58
  • 16554
  • 0
Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

  • 17 апр 2026 | 18:01
  • 65749
  • 31
Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

  • 17 апр 2026 | 17:45
  • 25697
  • 30
Вихрено първо полувреме донесе по една точка за Локо (Горна Оряховица) и Янтра

  • 17 апр 2026 | 19:55
  • 8692
  • 2
Втора лига на живо: без голове в Русе

  • 17 апр 2026 | 20:15
  • 38434
  • 34