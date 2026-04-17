Борнемут избра своя бъдещ мениджър

От Борнемут са постигнали споразумение с Марко Розе, който ще води отбора през следващия сезон, съобщава Фабрицио Романо. Германецът ще наследи мениджърския пост от Андони Ираола, който преди няколко дни обяви, че ще напусне „черешките“ след края на настоящата кампания.

Двете страни вече са се договорили, като скоро ще подпишат и контракта помежду си. Така с началото на новия сезон 49-годишният специалист ще се завърне към треньорството, след като през тази кампания той остана безработен. За последно наставникът беше начело на РБ Лайпциг, където се задържа около две години и половина преди уволнението си в края на март 2025-а. Освен това той е водил Локомотив (Лайпциг), юношеските формации и първия състав на РБ Залцбург, Борусия (Мьонхенгладбах) и Борусия (Дортмунд). Розе може да се похвали с две титли и една Купа на Австрия, с по една Купа и Суперкупа на Германия и с триумф в Младежка Шампионска лига.

