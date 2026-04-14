Официално: Ираола напуска Борнемут

Мениджърът на Борнемут Андони Ираола ще напусне футболния клуб след изтичането на договора му в края на сезона. Новината бе официално потвърдена на сайта на "черешките".

Според медиите на Острова испанският специалист е отказал няколко предложения да остане начело на Борнемут. "Ди Атлетик" твърди, че в продължение на 15 месеца ръководството се е опитвало да го убеди да подпише нов договор.

Ираола застана начело на Борнемут през юни 2023 година, достигайки и до четвъртфиналите в турнира за Купата на Футболната асоциация през миналия сезон.

Испанецът ще остане на кормилото на „черешките“ за още шест двубоя в Премиър лийг в опит да класира тима за историческо първо участие в европейските клубни надпревари, но той няма да бъде наставникът, който ще води клуба при евентуално класиране за тях.

Понастоящем отборът от южния бряг на Англия заема 11-ото място в класирането с 45 точки, само на две от местата, даващи право на участие в евротурнирите.

Ираола е решил, че му е време да се захване с ново предизвикателство. Той е свързван с няколко клуба от Премиър лийг, сред които Манчестър Юнайтед, Нюкасъл и Кристъл Палас, както и с бившия си отбор Атлетик Билбао.

Според "Ди Атлетик" в Борнемут вече мислят за това кой да наследи Ираола, като на първо място в списъка на ръководството е мениджърът на Ипсуич Киърън МакКена.

"Беше чест за мен да ръководя АФК Борнемут и се гордея с това, което постигнахме заедно. Благодарен съм на играчите и щаба, с които работих, както и на Бил (б.ред. - президентът Бил Фоули). Всички те направиха времето ми тук толкова специално. Що се отнася до феновете - вие не спирахте да показвате фантастичната си подкрепа на мен и отбора и затова винаги ще бъда благодарен. Чувствам, че това е подходящият момент да се оттегля, но винаги ще нося фантастични спомени от този клуб", заяви Ираола по повод новината за раздялата между него и клуба.

Club statement: Andoni Iraola. — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 14, 2026

