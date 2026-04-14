Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Официално: Ираола напуска Борнемут

Официално: Ираола напуска Борнемут

  • 14 апр 2026 | 17:07
  • 487
  • 1
Официално: Ираола напуска Борнемут

Мениджърът на Борнемут Андони Ираола ще напусне футболния клуб след изтичането на договора му в края на сезона. Новината бе официално потвърдена на сайта на "черешките".

Според медиите на Острова испанският специалист е отказал няколко предложения да остане начело на Борнемут. "Ди Атлетик" твърди, че в продължение на 15 месеца ръководството се е опитвало да го убеди да подпише нов договор.

Ираола застана начело на Борнемут през юни 2023 година, достигайки и до четвъртфиналите в турнира за Купата на Футболната асоциация през миналия сезон.

Испанецът ще остане на кормилото на „черешките“ за още шест двубоя в Премиър лийг в опит да класира тима за историческо първо участие в европейските клубни надпревари, но той няма да бъде наставникът, който ще води клуба при евентуално класиране за тях.

Понастоящем отборът от южния бряг на Англия заема 11-ото място в класирането с 45 точки, само на две от местата, даващи право на участие в евротурнирите.

Ираола е решил, че му е време да се захване с ново предизвикателство. Той е свързван с няколко клуба от Премиър лийг, сред които Манчестър Юнайтед, Нюкасъл и Кристъл Палас, както и с бившия си отбор Атлетик Билбао.

Според "Ди Атлетик" в Борнемут вече мислят за това кой да наследи Ираола, като на първо място в списъка на ръководството е мениджърът на Ипсуич Киърън МакКена.

"Беше чест за мен да ръководя АФК Борнемут и се гордея с това, което постигнахме заедно. Благодарен съм на играчите и щаба, с които работих, както и на Бил (б.ред. - президентът Бил Фоули). Всички те направиха времето ми тук толкова специално. Що се отнася до феновете - вие не спирахте да показвате фантастичната си подкрепа на мен и отбора и затова винаги ще бъда благодарен. Чувствам, че това е подходящият момент да се оттегля, но винаги ще нося фантастични спомени от този клуб", заяви Ираола по повод новината за раздялата между него и клуба.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Алегри може да се конкурира с Конте за селекционер на Италия

Алегри може да се конкурира с Конте за селекционер на Италия

  • 14 апр 2026 | 15:20
  • 431
  • 0
Деклан Райс притесни и без това изнервените фенове на Арсенал

Деклан Райс притесни и без това изнервените фенове на Арсенал

  • 14 апр 2026 | 15:02
  • 1298
  • 0
Треньорът на Фиорентина: Работата все още не е свършена

Треньорът на Фиорентина: Работата все още не е свършена

  • 14 апр 2026 | 14:48
  • 637
  • 0
Робен: Байерн ще елиминира Реал Мадрид, наслаждавам се на играта на Олисе

Робен: Байерн ще елиминира Реал Мадрид, наслаждавам се на играта на Олисе

  • 14 апр 2026 | 14:42
  • 2933
  • 3
УЕФА се произнесе относно претенциите на Барселона за дузпа срещу Атлетико

УЕФА се произнесе относно претенциите на Барселона за дузпа срещу Атлетико

  • 14 апр 2026 | 13:55
  • 9804
  • 15
Фонсека търсел определена реакция от Ендрик с отправените критики

Фонсека търсел определена реакция от Ендрик с отправените критики

  • 14 апр 2026 | 13:53
  • 745
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

  • 14 апр 2026 | 14:59
  • 10900
  • 43
Съставите на Ботев (Враца) и Локомотив (София), домакините стартират с 11 българи

Съставите на Ботев (Враца) и Локомотив (София), домакините стартират с 11 българи

  • 14 апр 2026 | 16:53
  • 1499
  • 3
Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

  • 14 апр 2026 | 14:49
  • 10996
  • 6
ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

  • 14 апр 2026 | 16:31
  • 3590
  • 11
Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

  • 14 апр 2026 | 15:14
  • 2531
  • 6
Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

  • 14 апр 2026 | 11:41
  • 7886
  • 5