Ираола: Решението да се разделя с Борнемут не е свързано с друг клуб

Мениджърът на Борнемут Андони Ираола говори за пръв път след новината, че ще си тръгне от отбора в края на сезона, но заяви, че все още не знае какво ще прави през следващата година. 43-годишният испанец обяви във вторник, че ще напусне „черешките“ след три години начело на тима от южния бряг на Англия.

„Решението не беше взето заради някой друг клуб. Няма друг замесен клуб, просто трябваше да реша дали да продължа тук, или не. Не знам какво ще правя през следващия сезон. Не знам дали ще съм треньор на клубен или национален отбор, дали ще съм на този континент или дори дали ще съм треньор изобщо. Нямам идея какво ще се случи. Не бързам да реша сега. Взех голямо решение за себе си в този момент. Сега искам да се фокусирам върху последните шест мача. Ще са важни за нас. Ще има достатъчно време за мислене“, заяви Ираола на пресконференция преди кръга във Висшата лига, цитиран от „Скай Спортс“.

Наставникът изведе Борнемут до девето място през миналия сезон, а понастоящем тимът заема 11-ата позиция. В събота предстои гостуване на 14-ия Нюкасъл, което може да бъде ключово за определянето на местата в евротурнирите през следващата кампания.

„Това решение ми отне много време и не беше лесно. През целия сезон говорих с ръководството на клуба за тази ситуация и те бяха наясно, че може да се случи. Невинаги има една ясна причина. Решението, което взех, може би беше заради това, че не исках да губя чувството на удовлетворение след тези три сезона. Винаги опитваш да си представиш възможен четвърти или пети сезон, а това коства много. Ние, като човешки същества, се изморяваме да гледаме едно и също. Предполагам, че това е правилният момент да сложа край на това пътешествие, което за мен беше много специално“, добави испанецът.