Съставите на Арсенал и Борнемут

Лидерът в Премиър лийг Арсенал приема Борнемут на "Емиратс" в двубой от 32-рия кръг. При успех "топчиите" ще се откъснат на 12 точки пред Манчестър Сити преди утрешното дерби между "гражданите" и Челси на "Стамфорд Бридж". Арсенал е в серия от четири поредни победи в първенството, докато Борнемут записа пет поредни шампионатни равенства, но по-впечатляващо е, че няма загуба в 11 поредни срещи в Премиър лийг. Освен това "черешките" записаха две победи в последните три сблъсъка с "артилеристите".

Микел Артета имаше доста проблеми с контузени играчи около паузата за националните отбори. Букайо Сака, Мартин Йодегор, Юриен Тимбер и Рикардо Калафиори пропускат и днешния двубой. Еберечи Езе е възстановен, но остава на пейката за началото. Майлс Люис-Скели започва отляво на отбраната. Кай Хавертц, който отбеляза победния гол срещу Спортинг, също е титуляр, като ще действа зад гърба на Виктор Гьокереш. Мадуеке и Мартинели ще играят по фланговете.

Андони Ираола е направил само една промяна от последния шампионатен мач на Борнемут - равенството с Манчестър Юнайтед. Ели Крупи започва вместо Амин Адли.