Гьонов: БФС търси по административен начин да накара клубовете да ползват българи

Заместник изпълнителният директор на БФС - Добрин Гьонов коментира жребия зс плейофната фаза в efbet Лига.

"Футболният съюз мисли за благото на националните отбори и по административен начин търси как да задължи клубовете да използват повече български играчи. Таксата за чужденци ще бъде увеличена, като клубовете сами ще преценят дали да я плащат. Ще предложим това решение да бъде обявено дни преди старта на шампионата.

Имаше много критерии при изготвянето на програмата, като това е продиктувано от факта, че инфраструктурата не позволява провеждането на мачове по всяко време. Всичко се определя чрез софтуер, като се гарантира равенство между отборите. Няма достатъчно стадиони за провеждане на мачове с голяма публика, както и в много от градовете.

Съществуват ясни наредби и закони, а всеки акт на хулиганство трябва да бъде наказуем".