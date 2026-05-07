Димитър Попов: Пропилях големия си шанс заради един шкаф с долари

Бившият вратар на българския национален отбор Димитър Попов разкри как е пропуснал шанса си да играе в елита на Холандия заради един шкаф, пълен с долари. Стражът, който в кариерата си е защитавал цветовете на двата столични гранда Левски и ЦСКА, гостува в подкаста „Код Спорт“, където разказа редица любопитни случки от своя футболен път.

Попов, който бе трети вратар на България по време на знаменитото Американско лято през 1994 година, се върна към момента как е бил намерен, за да замине за САЩ след купон в Слънчев бряг и как е бил изпратен към Щатите без необходимата виза.

А защо е избрал да избяга в Америка след края на кариерата си, как нелегално е бил футболен съдия отвъд Океана, как Димитър Пенев го е убедил да премине в ЦСКА, как е бягал от лагерите на националния отбор и още интересни истории – гледайте в епизода.