Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Димитър Попов: Пропилях големия си шанс заради един шкаф с долари

Димитър Попов: Пропилях големия си шанс заради един шкаф с долари

  • 7 май 2026 | 18:54
  • 3403
  • 1
Димитър Попов: Пропилях големия си шанс заради един шкаф с долари

Бившият вратар на българския национален отбор Димитър Попов разкри как е пропуснал шанса си да играе в елита на Холандия заради един шкаф, пълен с долари. Стражът, който в кариерата си е защитавал цветовете на двата столични гранда Левски и ЦСКА, гостува в подкаста „Код Спорт“, където разказа редица любопитни случки от своя футболен път.

Попов, който бе трети вратар на България по време на знаменитото Американско лято през 1994 година, се върна към момента как е бил намерен, за да замине за САЩ след купон в Слънчев бряг и как е бил изпратен към Щатите без необходимата виза.

А защо е избрал да избяга в Америка след края на кариерата си, как нелегално е бил футболен съдия отвъд Океана, как Димитър Пенев го е убедил да премине в ЦСКА, как е бягал от лагерите на националния отбор и още интересни истории – гледайте в епизода.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Академията на ЦСКА се включи в благотворителна инициатива

Академията на ЦСКА се включи в благотворителна инициатива

  • 7 май 2026 | 14:00
  • 774
  • 0
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 19623
  • 137
Станимир Стоилов е пред своя мач номер 100 начело на Гьозтепе

Станимир Стоилов е пред своя мач номер 100 начело на Гьозтепе

  • 7 май 2026 | 13:18
  • 3563
  • 2
Ботев (Пловдив) стартира продажбата на единични билети за последните си две домакинства

Ботев (Пловдив) стартира продажбата на единични билети за последните си две домакинства

  • 7 май 2026 | 12:55
  • 1002
  • 0
Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 29462
  • 37
Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 25304
  • 41
Виж всички

Водещи Новини

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

  • 7 май 2026 | 17:28
  • 12178
  • 65
Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 29462
  • 37
Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

  • 7 май 2026 | 18:35
  • 2275
  • 1
На живо от Ботевград: Следете всичко най-интересно преди мача Апоел - Реал Мадрид със Sportal.bg

На живо от Ботевград: Следете всичко най-интересно преди мача Апоел - Реал Мадрид със Sportal.bg

  • 7 май 2026 | 19:20
  • 1210
  • 0
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 19623
  • 137
Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

  • 7 май 2026 | 16:50
  • 18050
  • 21