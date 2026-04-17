Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Днес бе изтеглен жребият за плейофната фаза на efbet Лига, който бе излъчен пряко в Sportal.bg. Шампионската група, която ще определи шампиона на България, стартира ударно с голямото дерби ЦСКА и Левски, които се срещат още в първия кръг, а символичен домакин ще са "червените". Това е символично повторение на последния кръг от редовния сезон, който се игра на 13 април, когато играчите на Христо Янев и Хулио Веласкес завършиха драматично 1:1 пред 30 000 зрители. Тогава отново "армейците" бяха домакини на "Васил Левски"-

Другата двойка логично е Лудогорец - ЦСКА 1948. Тези два двубоя трябва да се проведат между 24-ти и 27 април.

В следващия кръг ЦСКА отново е домакин, но този път на шампиона Лудогорец. Сблъсъците на разградчани с лидера Левски пък са съответно в трети и четвърти кръг, като първо домакини са "сините". Това означава, че 26-кратните шампиони могат да излязат в директен сблъсък за титлата буквално срещу хегемона на България през последните 14 години.

Левски приема ЦСКА в последното дерби през годината в предпоследния пети кръг от плейофите между 15-и и 17-и май.

Както е известно, играчите на Веласкес все още нямат победа срещу "червените", след като есента загубиха с 0:1 след гол на Джеймс Ето`о.

Преди старта на плейофите Левски води с 10 точки пред Лудогорец. "Сините" имат актив от 70 точки, а "орлите" са с 60 пункта. Останалите два тима от шампионската четворка - ЦСКА 1948 и ЦСКА, имат съответно 59 и 56 точки.

Ето календара на срещите oт шампионската група:  

31 (първи плейофен) кръг: Между 24 и 27 април

ЦСКА - Левски
Лудогорец - ЦСКА 1948

32 (втори плейофен) кръг: Между 1 и 4 май

ЦСКА - Лудогорец
Левски - ЦСКА 1948

33 (трети плейофен) кръг: Между 7 и 10 май

ЦСКА 1948 - ЦСКА
Левски - Лудогорец

34 (четвърти плейофен) кръг: Между 12 и 14 май

ЦСКА - ЦСКА 1948
Лудогорец - Левски

35 (пети плейофен) кръг: Между 15 и 17 май

ЦСКА 1948 - Лудогорец
Левски - ЦСКА

36 (шести плейофен) кръг: На 25 май

ЦСКА 1948 - Левски
Лудогорец - ЦСКА

