  3. Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

  • 7 май 2026 | 18:35
Добруджа излезе с официално становище, с което отговори на Спартак (Варна). След края на вчерашния двубой между двата тима се получи напрежение, а “соколите” излязоха с официална декларация срещу президента на добричлии Сергей Серафимов. Сега Добруджа от своя страна обвинява Спартак в лоша организация, заради която фенове на варненци са навлезли във ВИП ложата и са нападнали делегацията на добруджанци.

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Ето какво пишат от Добруджа:

Изявление на ръководството на ФК Добруджа!

Ръководството на ФК Добруджа иска да отбележи, че по време и след края на срещата се стигна до сериозна ескалация на напрежението по трибуните, като според нас охраната на спортното мероприятие от страна на домакините бе недостатъчна и неадекватна на обстановката. Липсата на адекватни мерки за сигурност създаде предпоставки за инциденти и застраши нормалното протичане на срещата.

По време на срещата фенове от агитката на домакините, незнайно как, навлязоха във VIP ложата, в която се намираха членове на Управителния съвет, ръководството, служебни лица и футболисти на ФК Добруджа, и започнаха саморазправа, чупене на седалки и хвърлянето им, което доведе до травматични увреждания на футболист и служебно лице от ФК Добруджа, за което ще предоставим медицински удостоверения.

След края на срещата обстановката допълнително ескалира, като същата група от около 20 ултраси блокира района на тунела откъм съблекалните, възпрепятствайки нормалното прибиране на футболистите на двата отбора и съдийската бригада. Въпросните лица бяха подстрекавани от така наречения “Президент-фен” на ФК Спартак Варна - Алекс Илиев, който демонстративно се разхождаше с пура в устата в района между съблекалните и арогантно даваше напътствия на ултрасите да причакват длъжностни лица и футболисти на ФК Добруджа. С поведението и действията си той допълнително нагнетяваше напрежението, като отправяше заплахи за саморазправа в района на тунела, пред съблекалнята на гостите и на паркинга пред стадиона.

Считаме за изключително тревожен факта, че не бяха предприети навременни и адекватни мерки от страна на охраната и организаторите за овладяване на ситуацията и гарантиране безопасността на футболисти, служебни и официални лица.

С описаните действия са нарушени дисциплинарните и организационните разпоредби на БФС относно сигурността и обществения ред при провеждане на футболни срещи.

Настояваме Дисциплинарната комисия:

* да извърши пълна проверка по случая;

* да изиска докладите на делегата, съдийската бригада и охранителните органи;

* да прегледа всички налични видеозаписи;

* да установи отговорните лица;

* да наложи съответните дисциплинарни санкции съгласно действащия правилник.

С уважение,

Ръководството на ФК Добруджа

07.05.2026 г.

гр. Добрич

