Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Кръгът във Втора лига започва с четири мача

  • 16 апр 2026 | 13:28
  • 474
Кръгът във Втора лига започва с четири мача

Днес стартира 29-ия кръг на Втора лига. Ще се изиграят четири мача, като най-силно впечатления сякаш прави мачът в Благоевград, където местният Пирин ще приеме Хебър. На останалите стадиони днес Черноморец приема дубъла на Лудогорец, Вихрен посреща Спортист (Своге), а Фратрия гостува на Спартак (Плевен)

16 април 2026 г., четвъртък, 17:00 ч

Черноморец (Бургас) - Лудогорец II

Вихрен (Сандански) - Спортист (Своге)

Спартак (Плевен) - Фратрия

16 април 2026 г., четвъртък, 18:00 ч

Пирин (Благоевград) - Хебър (Пазарджик)

17 април 2026 г., петък, 17:00 ч

Беласица (Петрич) - Етър (Велико Търново)

ЦСКА II - Севлиево

17 април 2026 г., петък, 18:00 ч

Локомотив (Горна Оряховица) - Янтра (Габрово)

17 април 2026 г., петък, 19:30 ч

Дунав (Русе) - Марек (Дупница)

Следвай ни:

Водещи Новини

