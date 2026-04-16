Кръгът във Втора лига започва с четири мача

Днес стартира 29-ия кръг на Втора лига. Ще се изиграят четири мача, като най-силно впечатления сякаш прави мачът в Благоевград, където местният Пирин ще приеме Хебър. На останалите стадиони днес Черноморец приема дубъла на Лудогорец, Вихрен посреща Спортист (Своге), а Фратрия гостува на Спартак (Плевен)
16 април 2026 г., четвъртък, 17:00 ч
Черноморец (Бургас) - Лудогорец II
Вихрен (Сандански) - Спортист (Своге)
Спартак (Плевен) - Фратрия
16 април 2026 г., четвъртък, 18:00 ч
Пирин (Благоевград) - Хебър (Пазарджик)
17 април 2026 г., петък, 17:00 ч
Беласица (Петрич) - Етър (Велико Търново)
ЦСКА II - Севлиево
17 април 2026 г., петък, 18:00 ч
Локомотив (Горна Оряховица) - Янтра (Габрово)
17 април 2026 г., петък, 19:30 ч
Дунав (Русе) - Марек (Дупница)