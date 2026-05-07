Станимир Тренчев ще ръководи мача между Монтана и Локомотив (София)

Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от 34-ия кръг на Групата на изпадащите в efbet Лига.
Съдийски назначения за мачовете от 34-ия кръг в еfbet Лига, сезон 2025/26:
9 май 2026 г., събота, 13:45 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Петър Милков Николов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Георги Василев Йорданов
10 май 2026 г., неделя, 14:15 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Георги Крумов Виделов
10 май 2026 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Септември Сф
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Вихрен Веселинов Манев
10 май 2026 г., неделя, 19:15 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Кольо Димитров Данев