Станимир Тренчев ще ръководи мача между Монтана и Локомотив (София)

Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от 34-ия кръг на Групата на изпадащите в efbet Лига.

Съдийски назначения за мачовете от 34-ия кръг в еfbet Лига, сезон 2025/26:

9 май 2026 г., събота, 13:45 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Петър Милков Николов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Георги Василев Йорданов

10 май 2026 г., неделя, 14:15 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Славия 1913

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Георги Крумов Виделов

10 май 2026 г., неделя, 16:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Септември Сф

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Вихрен Веселинов Манев

10 май 2026 г., неделя, 19:15 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Кольо Димитров Данев