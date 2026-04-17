Очаквайте в 17:30 Жребий за плейофите в efbet Лига
Еднакви глоби за ЦСКА и Левски след голямото дерби

ЦСКА и Левски ще трябва да платят по 2198.55 евро след дербито от последния 30-и кръг на редовния сезон в efbet Лига, което двата гранда изиграха в понеделник (13 април). На трибуните на Националния стадион имаше около 30 000 зрители, които станаха свидетели на равенството 1:1 между "червени" и "сини".

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Ето всички глоби след мачовете:

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

Още от БГ Футбол

Лудогорец загуби титуляр за първия полуфинал срещу ЦСКА

Лудогорец загуби титуляр за първия полуфинал срещу ЦСКА

  • 17 апр 2026 | 15:36
  • 5407
  • 2
КПБП: Канари, гответе се за дербита! Мощни песни, факли и дим - Ботев непобедим!

КПБП: Канари, гответе се за дербита! Мощни песни, факли и дим - Ботев непобедим!

  • 17 апр 2026 | 14:19
  • 729
  • 0
Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

  • 17 апр 2026 | 14:11
  • 19702
  • 59
Илиян Филипов: Според Крушарски малко оставаше да изпаднем, но сега е време за разплата

Илиян Филипов: Според Крушарски малко оставаше да изпаднем, но сега е време за разплата

  • 17 апр 2026 | 13:58
  • 1277
  • 4
Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

  • 17 апр 2026 | 13:45
  • 11877
  • 15
Втора лига на живо: играят се два мача

Втора лига на живо: играят се два мача

  • 17 апр 2026 | 17:00
  • 29309
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Гледайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

  • 17 апр 2026 | 12:29
  • 20185
  • 9
Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

  • 17 апр 2026 | 13:45
  • 11877
  • 15
Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

  • 17 апр 2026 | 14:11
  • 19702
  • 59
ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

  • 17 апр 2026 | 11:06
  • 35967
  • 64
Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

  • 17 апр 2026 | 12:22
  • 6383
  • 0
Втора лига на живо: играят се два мача

Втора лига на живо: играят се два мача

  • 17 апр 2026 | 17:00
  • 29309
  • 19