"Синя фиеста" със Стипе Вуликич и Гибона преди двубоя между Левски и Лудогорец

Левски обяви, че е подготвил нова изненада за феновете си. Преди дербито с Лудогорец запалянковците на столичния тим ще могат да се насладят на “Синя фиеста”, а специални гости ще бъдат Стипе Вуликич и Божидар Искренов.

Ето какво пишат от Левски:

Левскари, успяхме! Заедно постигнахме заветната цел да можем с гордост да кажем - "Левски" е шампион. А сега ни остава да се радваме, да празнуваме и да се наслаждаваме на любимия тим. Стадион "Георги Аспарухов" ще се пука по шевовете за мача с "Лудогорец" в събота, като разбира се няма да минем и през традиционната "Синя фиеста". Започваме в 17:00 часа.

Гостът ни е един от новите любимци на публиката - Стипе Вуликич. Хърватинът пристигна тази зима на стадион "Георги Аспарухов" и с класата си бързо ни накара да го заобичаме. В момента той лекува контузия, но това не пречи да му покажем колко е важен за отбора. Стипе ще ви чака за автографи и снимки от 17:15 до 18:15 часа.

От 17:30 до 18:00 сме подготвили нещо за най-малките фенове - инициативата "От малък съм си левскарче". Гостът ни този път не се нуждае от дълго представяне. Той е журналист, който ни е разплаквал не веднъж с емблематичните си "Минутки на водещия". Един от "сините" символи в гилдията - Томислав Русев.

Какво би бил един "син" празник без Радостта на народа. Гиби ще Ви очаква пред Сектор "А", като от него можете да си закупите книгата "Без обувки - истинската история на Радостта на народа" и да получите автограф.

На "Синя фиеста" можете да откриете също така:

Зона на Palms Bet

Зона на „Мистър Пица"

В тях ще ви очакват много предизвикателства, забавления и примамливи награди, подготвени специално от нашите партньори.

В къта за храна пък ще можете да се насладите на:

Вкусна скара

Най-хубавата пица, осигурена от "Бест Пица"

Какво би бил "син" празник без хубава музика и, разбира се, Лъвски.

Очакваме Ви. Елате да се забавляваме заедно. "Левски" е шампион!