Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Днес бе изтеглен жребият за предстоящите мачове в групата с отбори, борещи се за плейоф за влизане в европейските турнири. Сред тях са Локомотив (Пловдив), Черно море, Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив).

От жребия стана ясно, че пловдивското дерби ще се играе във втория кръг и в шестия кръг, като тепърва предстои да бъде изготвена програмата по дати и часове. Едно от условията бе мачът между двата пловдивски клуба да не се играе в междинен кръг през седмицата.

Кръг 1

Арда vs Ботев Пловдив

Локомотив Пловдив vs Черно море Варна

Кръг 2

Арда vs Черно море Варна

Ботев Пловдив vs Локомотив Пловдив

Кръг 3

Черно море Варна vs Ботев Пловдив

Локомотив Пловдив vs Арда

Кръг 4

Ботев Пловдив vs Арда

Черно море Варна vs Локомотив Пловдив

Кръг 5

Арда vs Локомотив Пловдив

Ботев Пловдив vs Черно море Варна

Кръг 6

Черно море Варна vs Арда

Локомотив Пловдив vs Ботев Пловдив

Кръг 1: 24–27 април

Кръг 2: 1–4 май

Кръг 3: 8–10 май

Кръг 4: 12–14 май

Кръг 5: 15–17 май

Кръг 6: 23–25 май