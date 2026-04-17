Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Днес бе изтеглен жребият за предстоящите мачове в групата с отбори, борещи се за плейоф за влизане в европейските турнири. Сред тях са Локомотив (Пловдив), Черно море, Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив).
От жребия стана ясно, че пловдивското дерби ще се играе във втория кръг и в шестия кръг, като тепърва предстои да бъде изготвена програмата по дати и часове. Едно от условията бе мачът между двата пловдивски клуба да не се играе в междинен кръг през седмицата.
Кръг 1
Арда vs Ботев Пловдив
Локомотив Пловдив vs Черно море Варна
Кръг 2
Арда vs Черно море Варна
Ботев Пловдив vs Локомотив Пловдив
Кръг 3
Черно море Варна vs Ботев Пловдив
Локомотив Пловдив vs Арда
Кръг 4
Ботев Пловдив vs Арда
Черно море Варна vs Локомотив Пловдив
Кръг 5
Арда vs Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив vs Черно море Варна
Кръг 6
Черно море Варна vs Арда
Локомотив Пловдив vs Ботев Пловдив
Кръг 1: 24–27 април
Кръг 2: 1–4 май
Кръг 3: 8–10 май
Кръг 4: 12–14 май
Кръг 5: 15–17 май
Кръг 6: 23–25 май