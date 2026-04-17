  3. Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

  • 17 апр 2026 | 17:58
  • 8913
  • 0

Днес бе изтеглен жребият за предстоящите мачове в групата с отбори, борещи се за плейоф за влизане в европейските турнири. Сред тях са Локомотив (Пловдив), Черно море, Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив).

От жребия стана ясно, че пловдивското дерби ще се играе във втория кръг и в шестия кръг, като тепърва предстои да бъде изготвена програмата по дати и часове. Едно от условията бе мачът между двата пловдивски клуба да не се играе в междинен кръг през седмицата.

Кръг 1

  • Арда vs Ботев Пловдив

  • Локомотив Пловдив vs Черно море Варна

Кръг 2

  • Арда vs Черно море Варна

  • Ботев Пловдив vs Локомотив Пловдив

Кръг 3

  • Черно море Варна vs Ботев Пловдив

  • Локомотив Пловдив vs Арда

Кръг 4

  • Ботев Пловдив vs Арда

  • Черно море Варна vs Локомотив Пловдив

Кръг 5

  • Арда vs Локомотив Пловдив

  • Ботев Пловдив vs Черно море Варна

Кръг 6

  • Черно море Варна vs Арда

  • Локомотив Пловдив vs Ботев Пловдив

Кръг 1: 24–27 април
Кръг 2: 1–4 май
Кръг 3: 8–10 май
Кръг 4: 12–14 май
Кръг 5: 15–17 май
Кръг 6: 23–25 май

