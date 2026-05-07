Българската професионална футболна лига се включва в кампанията „Ден на Европа 2026"

Българската професионална футболна лига (БПФЛ) се присъединява към общоевропейската инициатива на Европейските лиги и Европейската комисия, посветена на Деня на Европа, която ще се проведе през уикенда на 9 и 10 май 2026 г.

Координираната кампания обединява водещи професионални футболни лиги от държавите – членки на Европейския съюз, които ще използват случая да популяризират символите и ценностите на ЕС, както и принципите, върху които се изгражда Европейският модел на спорта – приобщаване, многообразие, солидарност и социално сближаване.

Българската професионална футболна лига споделя визията, че професионалният футбол има важна обществена и културна роля – да обединява хора и общности и да допринася за утвърждаването на общите европейски ценности както на терена, така и извън него. Предстоящите мачове в професионалния футбол този уикенд знака на европейските ценности и европейския модел на спорта.

По повод на кампанията президентът на Европейските лиги Клаудиус Шефер заяви: „Изключително горд съм, че ръководя организация, чиито членове приемат сериозно своята роля в подкрепа на идеалите, които определят Европейския съюз. Духът и ценностите на футбола съвпадат с тези на ЕС, който се стреми да изгради континент, на който меритокрацията, уважението, чувството за общност и хармонията могат да процъфтяват. Чрез видимостта, която футболът осигурява, ние подкрепяме ЕС в неговото послание към гражданите, че именно тези ценности определят политическия проект на Европа и са основата, върху която се гради нейното бъдеще."

Европейският комисар по въпросите на междупоколенческата справедливост, младежта, културата и спорта Глен Микалеф допълни: „Преди година застанах пред Европейските лиги с една идея - да внесем Деня на Европа на стадионите във всички първенства. Последваха месеци работа зад кулисите – писма, разговори и истинско партньорство. Миналата година започна с един мач. Тази година ще обхване стадиони в целия ни континент. Горд съм с това, което можем да постигнем, когато спортът дава живот на нашите ценности."

Освен Българската професионална футболна лига в кампанията „Ден на Европа 2026“ се включват професионалните лиги на Австрия, Дания, Испания, Финландия, Германия, Гърция, Италия (Серия А, Серия Б и Серия С), Латвия, Полша, Португалия и Словакия.