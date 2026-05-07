Съставите на Астън Вила и Нотингам Форест

  • 7 май 2026 | 21:01
Астън Вила приема Нотингам Форест на "Вила Парк" в реванш от полуфиналите на Лига Европа. Тимът на Витор Перейра има минимално предимство след първия мач, след като победи с 1:0 на "Сити Граунд" след гол от дузпа на Крис Ууд. Бирмингамци обаче спечелиха последните си девет домакинства в Европа, а овен това нямат поражение от този съперник в предишните 10 мача на "Вила Парк".

Емери, който е четирикратен победител в Лига Европа, направи сериозни рокади в състава си за мача с Тотнъм през уикенда и така отборът му записа три поредни загуби за първи път от 2024 година. Мястото на Вила в топ 5 на Премиър лийг обаче изглежда почти сигурно, така че всички усилия са насочени върху класирането за финала в Истанбул. Последният европейски финал за клуба бе през 1982 срещу Байерн (Мюнхен).

Нотингам Форест е в много добра форма и се намира в серия от пет поредни победи във всички турнири и 10 мача без поражение. Преди няколко дни тимът на Перейра надигра с 3:1 Челси като гост, въпреки че мениджърът също бе дал почивка на част от титулярите си. Форест се цели в първи финал в Европа от 1980 година.

През този сезон двата отбора изиграха вече три мача помежду си, като до момента си разделиха по една победа.

Унай Емери е направил шест промени от мача с Челси и само една в сравнение с първия мач с Нотингам Форест. Виктор Линдельоф започва за сметка на Амаду Онана в сравнение с двубоя на "Сити Граунд". Езри Конса, Люка Дин, Пау Торес, Джон Макгин, Емилиано Буендия и Оли Уоткинс също се завръщат сред титулярите.

Витор Перейра е извършил две корекции спрямо първия двубой. Жаир Куня и Джеймс МакАтий започват днес. Мурило и Сангаре се завръщат в групата след контузии, но остават на пейката за началото. Там е и Морган Гибс-Уайт, който пострада сериозно по време на мача с Челси, получавайки рана на лицето, след която му бяха направени 11 шева.

Жаир Куня, Морато, Николас Домингес, Джеймс МакАтий и Игор Жезус са тези играчи, които запазват местата си от двубоя с Челси.

Снимки: Imago

