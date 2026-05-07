Кадровите проблеми за Септември (Тервел) продължават

Септември (Тервел) гостува на Фратрия II (Бенковски) в двубой от ХХХ кръг на Североизточната Трета лига. Срещата е тази събота, 9-ти май, от 17:00 часа на стадион „Генерал Суворов“ в Суворово. Шампионите записаха три последователни успеха, в които не получиха гол, увеличавайки резултатността си във всеки един от тях. Първо тимът победи Бенковски (Исперих) с 2:0 като гост, след което се справи с 3:0 срещу Светкавица 2014 в Търговище.

В последния кръг „хановете“ разгромиха с 5:0 Рилци (Добрич) у дома. Сега им предстои нова визита, в която ще липсват двама от атакуващите футболисти. Владислав Мирчев и Кристиан Пешков са контузени. По-рано през кампанията Септември (Тервел) победи дубъла на Фратрия с 2:1 у дома и записа трети пореден успех срещу този тим.