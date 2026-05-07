Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

  • 7 май 2026 | 17:28
  • 7007
  • 36

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта. Той попадна в кабинета на бъдещия премиер Румен Радев. Доскорошният президент анонсира избора си пред Илиана Йотова.

Очаква се утре парламентът да одобри 107-ото българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.

Керязов ще наследи на поста Димитър Илиев.

Новият министър на спорта е сред най-ярките личности в съвременното българско цирково изкуство. Роден е на 15 октомври 1973 г. в Елхово в семейство на учители. Още на шестгодишна възраст започва да тренира акробатика — първата стъпка към една впечатляваща международна кариера.

Завършва спортно училище и достига до званието „майстор на спорта“, след което става част от националния отбор на България по акробатика. Талантът, дисциплината и силният му характер постепенно го отвеждат отвъд границите на страната.

Керязов работи като цирков акробат и гастролира в множество европейски държави, сред които Австрия, Германия, Финландия, Великобритания и Испания.

След 2000 г. Керязов започва самостоятелна кариера като еквилибрист и бързо се превръща в едно от най-разпознаваемите имена в световното цирково изкуство.

Неговите изпълнения впечатляват със сила, баланс, прецизност и артистичност. Получава редица престижни международни отличия, сред които „Цирков артист на годината“ в Холандия и Германия, „Сребърна звезда“ във Франция и най-значимото признание — „Сребърен клоун“ от Световния цирков фестивал в Монте Карло през 2007 г.

На по-късен етап той стига до легендарния цирк Circus Roncalli, с който подписва дългосрочен договор и става един от най-успешните и ценени български циркови артисти в Европа.

Керязов става лице на австрийска пощенска марка през 2011 г., а година по-късно е удостоен с отличието „Златен век“ за принос към българската култура. Приет е и в Галерията на легендите на Световното акробатично общество в Лас Вегас.

През 2010 г. създава фондация „Енчо Керязов“, чрез която подпомага талантливи български деца в областта на образованието, спорта и изкуството. Фондацията ежегодно отличава млади българи, постигнали успехи със своя труд и талант.

Опитът на Керязов в политиката е под формата на заместник-кмет на община Ямбол от ноември 2019 г.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Двукратният победител от Джиро д‘Италия Иван Басо ще участва в състезание, организирано от Верея

Двукратният победител от Джиро д‘Италия Иван Басо ще участва в състезание, организирано от Верея

  • 7 май 2026 | 14:28
  • 406
  • 0
Бронзов медалист по вдигане на тежести от Олимпийските игри в Париж 2024 даде положителна допинг проба

Бронзов медалист по вдигане на тежести от Олимпийските игри в Париж 2024 даде положителна допинг проба

  • 7 май 2026 | 13:56
  • 769
  • 0
Мария Гроздева и Юсуф Дикеч подкрепят млади таланти на турнир по стрелба в София

Мария Гроздева и Юсуф Дикеч подкрепят млади таланти на турнир по стрелба в София

  • 7 май 2026 | 12:20
  • 595
  • 1
Шумен 61 приема шампиона Локомотив (Горна Оряховица) в първия мач от финалната серия в първенството

Шумен 61 приема шампиона Локомотив (Горна Оряховица) в първия мач от финалната серия в първенството

  • 7 май 2026 | 12:11
  • 512
  • 0
Троянският колоездачен клуб Хемус-1896 е със 130-годишна история и традиции

Троянският колоездачен клуб Хемус-1896 е със 130-годишна история и традиции

  • 7 май 2026 | 10:11
  • 467
  • 0
Трасето за състезателен БМХ в Плевен тази година ще приеме три състезания

Трасето за състезателен БМХ в Плевен тази година ще приеме три състезания

  • 7 май 2026 | 09:46
  • 653
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 25789
  • 35
Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

  • 7 май 2026 | 18:35
  • 165
  • 0
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 15933
  • 85
Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

  • 7 май 2026 | 16:50
  • 11514
  • 13
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 18405
  • 17