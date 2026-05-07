Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта. Той попадна в кабинета на бъдещия премиер Румен Радев. Доскорошният президент анонсира избора си пред Илиана Йотова.

Очаква се утре парламентът да одобри 107-ото българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.

Керязов ще наследи на поста Димитър Илиев.

Новият министър на спорта е сред най-ярките личности в съвременното българско цирково изкуство. Роден е на 15 октомври 1973 г. в Елхово в семейство на учители. Още на шестгодишна възраст започва да тренира акробатика — първата стъпка към една впечатляваща международна кариера.

Завършва спортно училище и достига до званието „майстор на спорта“, след което става част от националния отбор на България по акробатика. Талантът, дисциплината и силният му характер постепенно го отвеждат отвъд границите на страната.

Керязов работи като цирков акробат и гастролира в множество европейски държави, сред които Австрия, Германия, Финландия, Великобритания и Испания.

След 2000 г. Керязов започва самостоятелна кариера като еквилибрист и бързо се превръща в едно от най-разпознаваемите имена в световното цирково изкуство.

Неговите изпълнения впечатляват със сила, баланс, прецизност и артистичност. Получава редица престижни международни отличия, сред които „Цирков артист на годината“ в Холандия и Германия, „Сребърна звезда“ във Франция и най-значимото признание — „Сребърен клоун“ от Световния цирков фестивал в Монте Карло през 2007 г.

На по-късен етап той стига до легендарния цирк Circus Roncalli, с който подписва дългосрочен договор и става един от най-успешните и ценени български циркови артисти в Европа.

Керязов става лице на австрийска пощенска марка през 2011 г., а година по-късно е удостоен с отличието „Златен век“ за принос към българската култура. Приет е и в Галерията на легендите на Световното акробатично общество в Лас Вегас.

През 2010 г. създава фондация „Енчо Керязов“, чрез която подпомага талантливи български деца в областта на образованието, спорта и изкуството. Фондацията ежегодно отличава млади българи, постигнали успехи със своя труд и талант.

Опитът на Керязов в политиката е под формата на заместник-кмет на община Ямбол от ноември 2019 г.