ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

  • 17 апр 2026 | 11:06
Ръководството на ЦСКА вече работи по лятната селекция, а какви футболисти ще бъдат привлечени зависи най-вече от това дали “червените” ще спечелят квота за Европа.

Ако кампанията завърши положително, собствениците на тима ще извадят по-сериозни суми за нови попълнения.

Sportal.bg научи, че в списъка от набелязани попадат и доста национални състезатели на България. Приоритетното желание на ръководството е в ЦСКА да заиграят повече родни играчи. Още повече, че бъдещето на Илиан Илиев и Иван Турицов след края на сезона изобщо не е сигурно и отборът остава с твърде малко българи.

На “Армията” се спрягат имената на Десподов, Балов и още няколко родни национали - халфове и защитници, които към момента играят в чужди клубове, включително в Италия и Германия.

Те не струват малко пари, но със сигурност са по джоба на “червените”. Още повече, че собствениците на тима от “Борисовата градина” са поставили ясна цел през следващия сезон и тя е титла на България. Дали ще се изпълни е друг въпрос, но селекцията ще е ориентирана именно към това, а и към атака на групи в Европа, ако бъде спечелена квота.

