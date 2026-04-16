Лудогорец пусна в продажба билетите за първия полуфинал срещу ЦСКА

Лудогорец пусна в продажба билетите за първия полуфинал от турнира Sesame Купа на България срещу ЦСКА. Мачът ще се играе на 21април (вторник) от 19:00 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Входни талони могат да се закупят на базата "Гнездо на орли" от 10:00 ч. до 18:00 ч. В деня на двубоя (вторник) билети ще се продават и на касата на улица "Васил Левски" от 12:00 ч. до началото на срещата.

Ето кога ще са полуфиналните битки за Купата между Лудогорец и ЦСКА

Феновете на "армейците" могат да закупят билети онлайн, както и в деня на срещата на билетната каса на Сектор Г, която ще бъде отворена 4 часа преди началото на двубоя - в 15:00 ч.

ВАЖНО: Билети за фенове на ЦСКА няма да се продават на базата "Гнездо на орли".

Цените на билетите за двубоя са следните:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 7 евро
Сектор В – блокове 3 и 4 – 12 евро
Сектор Б (Моци) – 6 евро
Сектор Г – 6 евро

Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и техните каузи за децата на България.

Още от БГ Футбол

Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

  • 16 апр 2026 | 15:15
  • 405
  • 0
Вижте как върви строежът на "Армията" към днешна дата

Вижте как върви строежът на "Армията" към днешна дата

  • 16 апр 2026 | 15:11
  • 2836
  • 13
Сакалиев с призив към бургаската публика

Сакалиев с призив към бургаската публика

  • 16 апр 2026 | 14:05
  • 631
  • 1
Още двама от Левски извън строя

Още двама от Левски извън строя

  • 16 апр 2026 | 13:39
  • 6396
  • 3
Кръгът във Втора лига започна

Кръгът във Втора лига започна

  • 16 апр 2026 | 16:54
  • 3437
  • 0
От Спартак (Москва) отрекоха за интерес към Лапоухов

От Спартак (Москва) отрекоха за интерес към Лапоухов

  • 16 апр 2026 | 13:21
  • 698
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 9239
  • 2
Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 51699
  • 309
Септември (София) 0:0 Спартак (Варна)

Септември (София) 0:0 Спартак (Варна)

  • 16 апр 2026 | 17:00
  • 1681
  • 3
Кръгът във Втора лига започна

Кръгът във Втора лига започна

  • 16 апр 2026 | 16:54
  • 3437
  • 0
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 14759
  • 37
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 16483
  • 51