Лудогорец пусна в продажба билетите за първия полуфинал срещу ЦСКА

Лудогорец пусна в продажба билетите за първия полуфинал от турнира Sesame Купа на България срещу ЦСКА. Мачът ще се играе на 21април (вторник) от 19:00 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Входни талони могат да се закупят на базата "Гнездо на орли" от 10:00 ч. до 18:00 ч. В деня на двубоя (вторник) билети ще се продават и на касата на улица "Васил Левски" от 12:00 ч. до началото на срещата.

Феновете на "армейците" могат да закупят билети онлайн, както и в деня на срещата на билетната каса на Сектор Г, която ще бъде отворена 4 часа преди началото на двубоя - в 15:00 ч.

ВАЖНО: Билети за фенове на ЦСКА няма да се продават на базата "Гнездо на орли".

Цените на билетите за двубоя са следните:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 7 евро

Сектор В – блокове 3 и 4 – 12 евро

Сектор Б (Моци) – 6 евро

Сектор Г – 6 евро

Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и техните каузи за децата на България.