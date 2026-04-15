Шарл Леклер: Новите коли са забавни в състезанията, нужни са промени за квалификациите

  • 15 апр 2026 | 19:40
Пилотът на Ферари Шарл Леклер сподели своето мнение за новите коли, които се използват във Формула 1 от тази година и каза какви промени иска да види той по тях.

Шефът на Формула 1: Трябва да се вслушаме в думите на Макс за правилата

Основната критика на монегаска беше свързана с квалификациите, в които пилотите на могат да натискат на максимума на възможностите си, защото трябва да внимават с разходя на енергията. Той обаче намира колите за забавни в състезанията, но обърна внимание на опасните ситуации, които могат да се породят заради голямата разлика в скоростта между колите.

По-сериозните промени в правилата във Формула 1 няма да станат бързо

Един такъв инцидент вече видяхме в Гран При на Япония, когато Оливър Беарман застигна Франко Колапинто, който се движеше с близо 50 км/ч по-ниска скорост. Това доведе до сериозен удар за Беарман в предпазните стени на „Сузука“, а според Леклер тази разлика в скоростта е нещо, с което пилотите трябва да свикнат.

ФИА: Нужно е време, да направим промени след инцидента на Беарман

„Смятам, че с тези коли ние със сигурност трябва да се състезаваме по по-различен начин, в това няма съмнения. Едно от нещата, които дискутирахме, беше движението и смяната на посоките, когато сме в супер клипинг, което създава потенциални опасни ситуации.

„В Австралия аз имах няколко сложни момента в битката ми с Джордж (Ръсел). Но да, мисля, че нещата ще се подобрят с времето. Засега обаче е сложно.

„Смятам, че определено има промени, които можем да направим за квалификациите, за да можем да натискаме максимално тези коли, без да мислим за енергията. За състезанията говорим по-скоро за напасване от наша страна в защита, като се има предвид колко важна може да е разликата в скоростта. Според мен тук отговорността е по-скоро при защитаващата се кола, а не при атакуващата.

„Дали трябва да променим всичко за състезанията, не знам. Не знам дали съм единственият... Не мисля, че само аз говоря с другите пилоти, но според мен е 50/50. Лично според мен тези коли са забавни за състезанията“, каза монегаскът.

Снимки: Gettyimages

Николо Булега не влиза в сметките на Дукати за сезон 2027 в MotoGP

Ето какво представлява ежедневието на резервните пилоти във Формула 1

Шефът на Формула 1: Трябва да се вслушаме в думите на Макс за правилата

Никола Цолов ще стартира в "ЕКО 12 часа на България"

Какво мисли Верстапен за раздялата на неговия инженер с Ред Бул?

Арда 1:0 Лудогорец, голям пропуск на Чочев с две греди за секунда

ЦСКА 1948 смачка Черно море насред Варна и се откъсна на третото място

Полуфинал №4 в efbet Супер Волей: Нефтохимик 2:1 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

Съставите на Байерн и Реал Мадрид

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

