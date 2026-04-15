По-сериозните промени в правилата във Формула 1 няма да станат бързо

Ръководителят на отбора на Рейсинг Булс Алан Пърмейн сподели своето мнениет, че по-сериозните промени в правилата във Формула 1 няма да станат бързо, а причината за това е много проста.

Прогнозата на британеца се базира на програмата в световния шампионат, която предвижда следващите два уикенда в Маями и Канада да са спринтови. Това означава, че те ще включват само една 60-минутна тренировка и съответно няма да има възможност за изпробване на по-драстични решения в реални условия.

След това пък предстои най-уникалното състезание, а именно Гран При на Монако, където правенето на всякакви експерименти е на практика безсмислено. Така следващата възможност за провеждането на по-драстични изпитания ще бъде в Барселона в средата на юни, а потенциални по-големи и трайни промени ще станат факт чак за Гран При на Австрия в края на юни.

„Знам, че на хората не им харесва карането по инерция и знам, че не искаме да гледаме дълго презареждане и начинът да се елиминира това, е да ни се даде по-малко мощност. Ще направим колите по-бавни, но не мисля, че искаме да правим завоите по-малко предизвикателство, така че трябва да внимаваме, знам, че ФИА внимава.



„Ще има промени за Маями, но не съм сигурен, че ще видим всички промени за Маями, защото форматът на уикенда там изисква да сме предпазливи. Има много предложения и смятам, че сме в сложна ситуацията, защото в Маями има спринт и няма да имаме много време за тестове.



„Така че там ще изпробваме някои по-малки и по-сигурни промени, което ще се случи и в Монреал. След това отиваме в Монако, където е почти невъзможно да тестваме каквото и да е.



„Така че Барселона може да е първият път, в който ще можем да изпробваме някои от по-сложните неща. Не бих казал, че е нужно да се подобряваме, но трябва да сме отворени към това. Може би това ще е нещо продължително, което да се води от ФИА и Формула 1, но не мисля, че трябва да се ограничаваме, определено можем да продължим да работим“, разказа Пърмейн.

Снимки: Gettyimages