Упорито проклятие дебне отново Везенков и Олимпиакос - ще се измъкнат ли този път от клещите му?

Проклятието да завършиш първи в класирането в редовния сезон на Евролигата. Ще се измъкнат ли този път от неговите клещи Александър Везенков и Олимпиакос? Проклятието, което действа безотказно вече цяло десетилетие - откакто елитната надпревара премина към настоящия си формат през сезон 2016/17. Проклятието, което все още никой не може да развали. Проклятието, което всяка година надвисва и безмилостно се стоварва върху отбора, който печели редовния сезон, но после все не успява да вдигне трофея.

Olympiacos claim first place in the EuroLeague standings, with the first-seed curse lingering behind them 👀🇬🇷



Will Olympiacos make history and shatter the first-seed curse? 🤔 pic.twitter.com/aThB2HGjt9 — BasketNews (@BasketNews_com) April 16, 2026

Олимпиакос за втора поредна година завърши редовния сезон в най-престижното клубно състезание на Стария континент на върха в подреждането и сега отново ще трябва да се изправи срещу проклятието на първия. Везенков и компания неведнъж вече попадат в лапите на неприятното изживяване да си най-добрия след дългата първа фаза на сезона, а след това... на крачка или две от трофея... да останеш с празни ръце.

През сезон 2022/23, когато Саша стана MVP на редовния сезон, нещо, което се надяваме и очакваме да се случи и сега, "червено-белите" от Пирея завършиха с баланс 24-10. Тогава, след драматичен успех над Фенербахче в плейофите и победа срещу Монако на полуфиналите във Финалната четворка, Везенков и компания загубиха драматично в големия финал от Реал Мадрид. Българският ас изигра блестящ мач и изригна за рекордните 29 точки на финала срещу "лос бланкос", но последната дума имаше сърцето и душата на испанския гранд Серхио Люл, който с фатален за гръцкия тим изстрел в последните секунди отне мечтата на Везенков и съотборниците му.

Миналия сезон Олимпиакос отново завърши на първото място в редовния сезон, отново с показатели 24-10, а след това пак трябваше да премери сили с "лос меренгес", само че в плейофите. Този път момчетата на Йоргос Барцокас се справиха с Реал Мадрид, но във Финалната четворка в Абу Даби бяха изненанади на полуфиналите от Монако.

Ще бъде ли по-различно сега, през 2026-а година? Трябва да се отбележи, че дори достигането на финала обикновено се оказва непосилна задача за първия от редовния сезон. Само в три случая след въвеждането на действащия формат (всеки срещу всеки вместо групова фаза) финиширалият на върха в редовния сезон е достигал финала - Барселона (2021), Олимпиакос (2023) и Реал Мадрид (2024). Реал (2017), ЦСКА Москва (2018) и Фенербахче (2019) загубиха на полуфиналите. Това се случи и с Олимпиакос през миналия сезон, а форматът на турнира с Финалната четворка, където всичко се решава в един мач, определено допринася за това най-постоянният и силен отбор през сезона да не може да извърви докрай пътя до трофея.

Любопитно за отбелязване е, че най-добрите позиции за спечелване на Евролигата се оказват второ, трето или пето място. Панатинайкос (2023/24) и ЦСКА Москва (2018/19) станаха шампиони, след като завършиха втори. Реал Мадрид (2022/23) и Анадолу Ефес (2020/21) го направиха от трета позиция, а Реал (2017/18) и Фенербахче (2016/17) спечелиха всичко като пети в класирането. През сезон 2021/22 Ефес си осигури втората поредна титла в Евролигата, след като завърши шести в края на редовния сезон. Миналата година триумфиралият Фенербахче също завърши на втората позиция в редовния сезон.

Рано или късно, проклятието на първия все пак трябва да бъде развалено. Везенков и неговите съотборници имат възможността да го сторят тази пролет. Ще бъде трудно, но не невъзможно.

Снимки: Imago