Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Гръцкият гранд Олимпиакос вече си осигури първото място в класирането на редовния сезон на Евролигата и съответно домакинско предимство в плейофите, но Александър Везенков и компания ще трябва да почакат известно време, за да разберат името на съперника си в четвъртфиналната фаза на директните елиминации. Гръцкият шампион ще се изправи срещу отбор, който ще трябва да премине през две срещи от плей-ин турнира, за да се добере до последното осмо място, даващо право на участие в плейофите.

Опциите не са никак малко преди заключителните пет срещи от редовния сезон, който приключва тази вечер. Сигурни участници в плей-ин надпреварата са Цървена звезда и Монако. Кои ще са останалите два тима, наместили се в плей-ин зоната обаче ще стане ясно довечера.

Най-интригуващият вариант за съперник на Олимпиакос е големият съперник на тима на вътрешната сцена Панатинайкос. "Червено-белите" от Пирея са в серия от 11 поредни победи над ПАО в рамките на Евролигата. "Зелените" от Атина обаче все още имат шанс и за директно участие в плейофите, макар че това зависи и от резултата на Жалгирис при домакинството на литовците на Париж довечера.

Друга интересна опция за съперник на Олимпиакос е бившият отбор на Везенков - Барселона. Каталунците са в деликатна ситуация, тъй като мястото им в плей-ин турнира все още не е напълно гарантирано. Играчите на Чави Паскуал трябва задължително да спечелят в своята зала "Палау Блауграна" срещу Байерн Мюнхен, защото в противен случай трябва да се надяват на домакинска загуба на Дубай от Валенсия.

Барселона и Олимпиакос си размениха по една убедителна домакинска победа през този сезон.

Жалгирис, който в момента е в позиция за директно класиране в плейофите, също е възможен вариант за противник на Олимпиакос, ако литовците завършат редовния сезон извън Топ 6. Жалгирис и Олимпиакос също са 1-1 този сезон.

1-1 е и резултатът в преките двубои между Олимпиакос и Цървена звезда на българския национал Коди Милър-Макинтайър, а Монако вероятно ще бъде една от най-нежеланите опции за треньора на Олимпиакос Йоргос Барцокас, тъй като от известно време насам Майк Джеймс и компания се оказват доста неудобен съперник за "червено-белите".

Олимпиакос загуби и двете си срещи с монегаските през сезона, а миналата година бе шокиран от тима от Княжеството на полуфиналите от Финалната четворка на Евролигата в Абу Даби.

Така, часове преди завършека на редовния сезон, опциите за опонент на гранда от Пирея са следните: Жалгирис, Панатинайкос, Монако, Цървена звезда, Барселона, Дубай. Който и да е съперник на Олимпиакос в плейофите, едно е сигурно - Везенков и компания ще дадат всичко от себе си, за да развалят проклятието на първия в класирането в редовния сезон на Евролигата, от което самите те вече повече от веднъж са били застигани.

Снимки: Imago