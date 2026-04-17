Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Спас Делев с награда за №1 на кръга след силните си изяви с екипа на Локомотив (София)
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

  • 17 апр 2026 | 12:22
  • 1827
  • 0
Гръцкият гранд Олимпиакос вече си осигури първото място в класирането на редовния сезон на Евролигата и съответно домакинско предимство в плейофите, но Александър Везенков и компания ще трябва да почакат известно време, за да разберат името на съперника си в четвъртфиналната фаза на директните елиминации. Гръцкият шампион ще се изправи срещу отбор, който ще трябва да премине през две срещи от плей-ин турнира, за да се добере до последното осмо място, даващо право на участие в плейофите.

Опциите не са никак малко преди заключителните пет срещи от редовния сезон, който приключва тази вечер. Сигурни участници в плей-ин надпреварата са Цървена звезда и Монако. Кои ще са останалите два тима, наместили се в плей-ин зоната обаче ще стане ясно довечера.

Големи въпросителни на финалната права от редовния сезон на Евролигата

Най-интригуващият вариант за съперник на Олимпиакос е големият съперник на тима на вътрешната сцена Панатинайкос. "Червено-белите" от Пирея са в серия от 11 поредни победи над ПАО в рамките на Евролигата. "Зелените" от Атина обаче все още имат шанс и за директно участие в плейофите, макар че това зависи и от резултата на Жалгирис при домакинството на литовците на Париж довечера.

Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос
Друга интересна опция за съперник на Олимпиакос е бившият отбор на Везенков - Барселона. Каталунците са в деликатна ситуация, тъй като мястото им в плей-ин турнира все още не е напълно гарантирано. Играчите на Чави Паскуал трябва задължително да спечелят в своята зала "Палау Блауграна" срещу Байерн Мюнхен, защото в противен случай трябва да се надяват на домакинска загуба на Дубай от Валенсия.

Барселона и Олимпиакос си размениха по една убедителна домакинска победа през този сезон.

Пет срещи от последния кръг в Евролигата се изиграха тази вечер, ето резултатите
Жалгирис, който в момента е в позиция за директно класиране в плейофите, също е възможен вариант за противник на Олимпиакос, ако литовците завършат редовния сезон извън Топ 6. Жалгирис и Олимпиакос също са 1-1 този сезон.

1-1 е и резултатът в преките двубои между Олимпиакос и Цървена звезда на българския национал Коди Милър-Макинтайър, а Монако вероятно ще бъде една от най-нежеланите опции за треньора на Олимпиакос Йоргос Барцокас, тъй като от известно време насам Майк Джеймс и компания се оказват доста неудобен съперник за "червено-белите".

Коди Милър-Макинтайър изравни исторически рекорд в Евролигата
Олимпиакос загуби и двете си срещи с монегаските през сезона, а миналата година бе шокиран от тима от Княжеството на полуфиналите от Финалната четворка на Евролигата в Абу Даби.

Така, часове преди завършека на редовния сезон, опциите за опонент на гранда от Пирея са следните: Жалгирис, Панатинайкос, Монако, Цървена звезда, Барселона, Дубай. Който и да е съперник на Олимпиакос в плейофите, едно е сигурно - Везенков и компания ще дадат всичко от себе си, за да развалят проклятието на първия в класирането в редовния сезон на Евролигата, от което самите те вече повече от веднъж са били застигани.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Коди Милър-Макинтайър изравни исторически рекорд в Евролигата

Коди Милър-Макинтайър изравни исторически рекорд в Евролигата

  • 17 апр 2026 | 09:41
  • 2782
  • 0
Барцокас: Готови сме да развалим проклятието на първото място

Барцокас: Готови сме да развалим проклятието на първото място

  • 17 апр 2026 | 02:41
  • 1521
  • 0
Реал Мадрид се разправи с Цървена звезда пред погледа на Новак Джокович и Лука Дончич

Реал Мадрид се разправи с Цървена звезда пред погледа на Новак Джокович и Лука Дончич

  • 17 апр 2026 | 00:07
  • 4208
  • 0
Пет срещи от последния кръг в Евролигата се изиграха тази вечер, ето резултатите

Пет срещи от последния кръг в Евролигата се изиграха тази вечер, ето резултатите

  • 16 апр 2026 | 23:40
  • 5118
  • 0
Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

  • 16 апр 2026 | 22:58
  • 21597
  • 10
Итудис: В Евролигата има тенденция за... канибализъм към треньорите

Итудис: В Евролигата има тенденция за... канибализъм към треньорите

  • 15 апр 2026 | 12:47
  • 954
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Награждават Спас Делев за футболист №1

Награждават Спас Делев за футболист №1

  • 17 апр 2026 | 12:46
  • 1006
  • 4
ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

  • 17 апр 2026 | 11:06
  • 19483
  • 42
Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

  • 17 апр 2026 | 12:29
  • 5392
  • 4
Нови четири срещи във Втора лига днес

Нови четири срещи във Втора лига днес

  • 17 апр 2026 | 13:00
  • 26064
  • 18
Големи въпросителни на финалната права от редовния сезон на Евролигата

Големи въпросителни на финалната права от редовния сезон на Евролигата

  • 17 апр 2026 | 11:24
  • 1926
  • 0