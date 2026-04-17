Коди Милър-Макинтайър изравни исторически рекорд в Евролигата

  • 17 апр 2026 | 09:41
Коди Милър-Макинтайър изравни исторически рекорд в Евролигата

Гардът на Цървена звезда и българския национален отбор по баскетбол Коди Милър-Макинтайър записа със златни букви името си в историята на Евролигата.

Въпреки че имаше скромен принос в атака с едва четири отбелязани точки при загубата на Цървена звезда от Реал Мадрид с 82:103 в Евролигата в четвъртък вечерта, приносът му в другите сегменти на играта беше изключителен. Коди записа седем борби и шест асистенции, като с тези успешни подавания той изравни рекорда по брой асистенции в един сезон на най-престижния клубен турнир на Стария континент.

Реал Мадрид се разправи с Цървена звезда пред погледа на Новак Джокович и Лука Дончич

До този момент едноличен лидер в тази престижна класация беше Ник Калатес. Настоящият играч на Партизан постави своя рекорд през сезон 2018/19, когато регистрира впечатляващите 268 асистенции. Въпреки че тогава форматът на турнира включваше 30 мача, осем по-малко от нястоящата кампания, рекордът на Коди е официален. На Милър-Макинтайър не му достигна само едно-единствено подаване, за да се превърне в абсолютен и едноличен рекордьор, но и изравняването представлява короната на неговия изключителен сезон.

С общо 268 асистенции Коди Милър-Макинтайър е официално най-добрият асистент в Евролигата за този сезон. Освен това, той изигра най-много минути от всички играчи, както общо, така и средно. През сезона, във всички 38 изиграни мача, той записваше средно по 12,4 точки, 4,5 борби и 7,5 асистенции, без да пропусне нито един мач.

Цървена звезда сега очаква резултатите от мачовете, които се играят днес (петък, 17 април), за да разбере от коя позиция и срещу кой отбор ще играе в плей-ин турнира.

