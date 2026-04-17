Реал Мадрид се разправи с Цървена звезда пред погледа на Новак Джокович и Лука Дончич

Реал Мадрид завърши по шампионски редовния сезон на Евролигата. В двубой от последния 38-и кръг на турнира "лос бланкос" пометоха в своята зала "Movistar Arena" Цървена звезда със 103:82.

По този начин воденият от Серджо Скариоло тим завършва редовния сезон с показатели 24-14 на третото място в класирането, от което няма как да бъде изместен. Испанският гранд вече си бе осигурил директно участие в плейофите, но тази вечер си извоюва и правото на домакинско предимство в тях.

Home court advantage in the playoffs secured! 🔒@RMBaloncesto finishes the regular season in style ✅#RivalrySeries pic.twitter.com/jcZZEN3VxC — EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2026

Цървена звезда пък ще трябва да мине през плей-ин турнира, за да намери място в плейофите, но в петък Коди Милър-Макинтайър и компания ще разберат точното си място в класирането и кой ще им бъде противник.

The loss tonight means @kkcrvenazvezda can no longer finish 6th and a guaranteed playoff spot.



However they will be in the play-in 🔒



Next week is HUGE 👀 #EveryGameMatters pic.twitter.com/0fwF4BiERS — EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2026

Сред зрителите в залата бяха две спортни величия - сръбският тенисист Новак Джокович и словенската суперзвезда на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич, който преди да заиграе в НБА триумфира в Евролигата с "лос бланкос". Двамата седяха един до друг и охотно позираха пред камерите. Джокович не крие пристрастията си към Цървена звезда.

This season got us like 🍿 pic.twitter.com/mj2gBrkEpU — EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2026

Срещата в испанската столица всъщност започна добре за играчите на Саша Обрадович, които в края на първия период поведоха с 25:19. "Белите" обаче отговориха със серия от 8:0, за да излязат напред при 27:25, още преди началото на втората четвърт.

Оттук до края на мача Цървена звезда бе догонващ в резултата, а домакините непрекъснато увеличаваха преднината си, за да спечелят в крайна сметка с над 20 точки разлика.

🤌 Mucho talento en una sola foto. pic.twitter.com/LNG4wraYZX — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) April 16, 2026

За Цървена звезда българският национален гард Коди Милър-Макинтайър записа 4 точки, 6 асистенции, 7 борби и 1 открадната топка при стрелба за две точки 2/4, 0/4 за три и 0/1 от линията за наказателни удари. Съотборниците му Джордан Нвора и Чима Монеке отбелязаха съответно 15 и 14 точки.

За Реал Мадрид с 19 точки се отличи Марио Хезоня, 16 точки, 8 асистенции и 3 откраднати топки записа Факундо Кампацо, а Тео Маледон завърши срещата с 12 точки.

