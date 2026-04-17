Големи въпросителни на финалната права от редовния сезон на Евролигата

  • 17 апр 2026 | 11:24
Няколко големи въпросителни поддържат до последно интригата в самия край на редовния сезон в Евролигата. Олимпиакос си гарантира и на теория първото място в крайното класиране на редовния сезон на престижата надпревара след победата си над Олимпия Милано в четвъртък, а Реал Мадрид се бетонира на третата позиция след успеха сис рещу Цървена звезда. Все още обаче не е ясно кой ще бъде последният отбор в Топ 4, а това не е без значение заради домакинското предимство в плейофите.

В момента четвърти е действащият шампион Фенербахче, който бе лидер в голяма част от сезона, но от известно време насам формата на тима падна рязко и играчите на Шарунас Ясикевичус загубиха позиции. Победа на Апоел Тел Авив над Монако като гост тази вечер ще позволи на израелския отбор да измести турския гранд, а поражение ще го остави в Топ 6, но без домакинско предимство в плейофите.

Все още свободно остава последното шесто място, даващо директно класиране за плейофите. То е заемано в момента от Жалгирис, като литовците имат наглед лека задача на финалната права - домакинство на 16-ия в подреждането Париж. Тимът от Каунас обаче няма шансове за домакинско предимство. Той ще остане в Топ 6 дори при загуба от парижани, ако това е в комбинация с поражение на Панатинайкос в последния мач.

Говорейки за гранда от Атина, в чиято зала ще се проведе и Финалната четворка тази година, положението на ПАО е доста деликатно. Тимът в момента е седми в класирането и ако това се запази, то един от колосите в европейския клубен баскетбол ще трябва да мине през плей-ин турнира, за да продължи напред. Панатинайкос има относително лесна задача тази вечер - домакинство на Анадолу Ефес, но е зависим и от резултата на Жалгирис за евентуално финиширане в Топ 6.

Интересна е и ситуацията с Барселона. Испанският гранд е десети в момента, но трябва да вземе домакинството си на Байерн Мюнхен, за да си гарантира финиширане в плей-ин зоната. Евентуална загуба на каталунците в комбинация с победа на Дубай срещу Валенсия в Зеница довечера, ще остави Барса извън Топ 10.

Можем да обобщим, че място в плейофите на този етап си заслужиха Олимпиакос, Валенсия, Реал Мадрид, Фенербахче и Апоел Тел Авив. Сигурни участници в плей-ин турнира пък са Цървена звезда и Монако. Жалгирис е по-близо до плейофите, отколкото до плей-ин надпреварата спрямо Панатинайкос, но двата тима може и да разменят местата си в крайното подреждане. Барселона и Дубай пък ще се борят за последното място, даващо право на участие в плей-ин турнира.

Снимки: Imago

