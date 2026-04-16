Добро начало за Везенков срещу Олимпия Милано

  • 16 апр 2026 | 21:33
Олимпиакос и Олимпия Милано играят помежду си в Пирея в мач от последния кръг на редовния сезон на Евролигата. След 10 минути игра Олимпиакос води в резултата с 26:23. Победа ще гарантира първото място на Александър Везенков и компания в класирането на редовния сезон, а гръцкият шампион вече си осигури домакинско предимство в започващите по-късно този месец плейофи.

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

"Червено-белите" от Пирея са с 25 победи и 12 загуби, като единствено Валенсия има шанс да ги измести от върха в последния ден на редовния сезон. Италианският тим пък е 14-и в класирането с баланс 17-20 и е извън картината за евентуално участие в плей-ин турнира.

Рекорд: Везенков и Олимпиакос завършиха гостуванията си в Евролигата с положителен баланс

Олимпиакос води с 20-10 в общия баланс на преките двубои между двата тима в Евролигата. Играчите на Йоргос Барцокас загубиха в Милано с точка разлика (87:88) по-рано през този сезон през ноември. Везенков нямаше ден тогава и завърши мача с едва 6 точки.

Първа част:

Армони Брукс от италианския тим стана автор на първите две точки в мача, но домакините отговориха със серия от 11:0. Везенков направи резултата 15:5 с точна стрелба за две точки, а Олимпия Милано малко по-късно в първата четвърт се доближи на 3 точки при 16:19. Гостите свалиха разликата на една точка преди Везенков да направи резултата 21:18 с хубав флоутър. Саша бе сменен секунди по-късно от Алек Питърс, а Николо Мениън междувременно изравни за 21:21 с точен изстрел зад арката. Първата четвърт завърши при 26:23 за домакините. Везенков пък започна добре срещата и е с 8 точки до момента.

