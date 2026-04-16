Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Пет срещи в Евролигата тази вечер, следете резултатите със Sportal.bg

  • 16 апр 2026 | 21:00
  • 1387
  • 0
С пет срещи започва тази вечер последният 38-и кръг от редовния сезон на Евролигата.

В 21:00 часа българско време последният в подреждането АСВЕЛ-Вильорбан посреща класиралия се вече за плейофите действащ шампион Фенербахче.

В 21:05 ч. Макаби Тел Авив е домакин в Белград на опашкаря Виртус Болоня.

В 21:15 ч. водачът Олимпиакос посреща в Пирея италианския Олимпия Милано, който няма шансове за плей-ин турнира. Победа ще гарантира на Александър Везенков и компания първото място, но така или иначе гръцкият гранд вече си осигури домакинско предимство в плейофите.

В 21:30 ч. Партизан ще мери сили с Баскония в двубой между два тима от долните места на класирането.

Програмата за тази вечер затварят Реал Мадрид и Цървена звезда в един от най-интригуващите сблъсъци в целия кръг. Испанският гранд е с гарантирано място в плейофите, но загуба вероятно ще го лиши от домакинско предимство за плейофите. Коди Милър-макинтайър и компания пък си осигуриха място в плей-ин турнира, а все още имат, макар и минимален шанс, за попадане в Топ 6.

Следвай ни:

Още от Евролига

Итудис: В Евролигата има тенденция за... канибализъм към треньорите

  • 15 апр 2026 | 12:47
  • 891
  • 0
  • 14 апр 2026 | 15:15
  • 871
  • 0
  • 14 апр 2026 | 14:58
  • 2135
  • 2
  • 14 апр 2026 | 12:17
  • 769
  • 0
  • 14 апр 2026 | 11:14
  • 786
  • 0
  • 14 апр 2026 | 04:39
  • 1325
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 34565
  • 62
  • 16 апр 2026 | 21:21
  • 13513
  • 35
  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 71405
  • 425
  • 16 апр 2026 | 18:49
  • 12881
  • 21
  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 21619
  • 74
  • 16 апр 2026 | 21:33
  • 1493
  • 0