Пет срещи в Евролигата тази вечер, следете резултатите със Sportal.bg

С пет срещи започва тази вечер последният 38-и кръг от редовния сезон на Евролигата.

В 21:00 часа българско време последният в подреждането АСВЕЛ-Вильорбан посреща класиралия се вече за плейофите действащ шампион Фенербахче.

В 21:05 ч. Макаби Тел Авив е домакин в Белград на опашкаря Виртус Болоня.

В 21:15 ч. водачът Олимпиакос посреща в Пирея италианския Олимпия Милано, който няма шансове за плей-ин турнира. Победа ще гарантира на Александър Везенков и компания първото място, но така или иначе гръцкият гранд вече си осигури домакинско предимство в плейофите.

В 21:30 ч. Партизан ще мери сили с Баскония в двубой между два тима от долните места на класирането.

Програмата за тази вечер затварят Реал Мадрид и Цървена звезда в един от най-интригуващите сблъсъци в целия кръг. Испанският гранд е с гарантирано място в плейофите, но загуба вероятно ще го лиши от домакинско предимство за плейофите. Коди Милър-макинтайър и компания пък си осигуриха място в плей-ин турнира, а все още имат, макар и минимален шанс, за попадане в Топ 6.