Слот за Екитике, дербито и селекцията през лятото

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори преди неделното дерби на Мърсисайд. “Червените” за първи път ще гостуват на новия стадион на “карамелите” “Хил Дикинсън”, което ще направи дербито още по-специално. Слот говори още за ужасяващата контузия на Юго Екитике, за правилното решение клубът да привлече двама централни нападатели през миналото лято и за това колко още промени се очакват в състава след края на настоящия сезон.

"Юго все още не се е оперирал. Случилото се е опустошително за него, защото дойде в нов клуб и веднага започна да има толкова голямо влияние, излезе на 1/4-финал в Шампионската лига срещу бившия си клуб, а през лятото го очакваха толкова много неща. Първите ми мисли са свързвани с това, че ще отсъства толкова дълго време и ще пропусне специални моменти. Но той не е нито първият, нито последният, който трябва да преживее това. Има толкова много примери за играчи, които след такива контузии се завръщат още по-силни. 100% той ще бъде от тях. Ще бъде един от тези, които след 10-15 години ще кажат, че тази контузия го е направила по-силен.

Ако погледнете домакинския двубой срещу ПСЖ, бъдещето изглежда светло. Успяхме да владеем топката повече, да отправим 21 удара, да постигнем високо xG срещу отбор, свикнал да доминира. Този отбор показа, че може да се конкурира с най-добрите в Европа. Победихме Атлетико Мадрид, Реал Мадрид и Арсенал у дома. Това е достатъчно красноречиво, че това вече е силен отбор.

Не мисля за това колко на брой ще са летните попълнения. Знаем в кои зони трябва да се подсилим и някои от играчите, които ще напуснат. Да видим какво ще се случи през лятото. Знаете, че сме клуб, който търгува.

През миналата година взехме доста играчи и за това продадохме толкова много. За четири трансферни прозореца имахме нетни разходи от 150 милиона паунда. Това показва какъв клуб сме. Знаем, че сега ще трябва да заменим поне двама играчи (б.ред. - Робъртсън и Салах), но Костас Цимикас ще се завърне. Първата ни цел е да видим как ще реагираме по отношение на позицията на Мо Салах. Дали ще искаме да го заменим с подобен тип играч, или ще го направим по по-различен начин. В този момент не изглежда, че ще имаме много играчи, които ще напуснат. Разбира се, има ситуация с договора на Ибрахима Конате.

Добре е, че през лятото привлякохме двама централни нападатели. Много хора коментираха това, но сега изглежда като добра идея. Сега вече хората твърдят, че трябва да привлечем нов такъв през лятото. Някой ми каза, че не може да се напише такъв сценарий, в който Исак се завръща за първия си мач като титуляр след четири месеца отсъствие и в същия двубой Екитике напуска терена с дългосрочна контузия. Хубаво е, че имаме Исак обратно, но знаем, че той все още не е готов да игра 90 минути. Но има и други играчи, които могат да заемат тази позиция. Коди Гакпо се справи много добре, когато влезе срещу ПСЖ. Федерико Киеза също е опция", заяви Слот.

"Този мач винаги е специален. Но ако е последен на стария стадион или първи на новия, това го прави още по-специален. Те са в много добра позиция в момента. Винаги е специално, но може да добавите още един-два процента отгоре, защото това ще бъде първото дерби на новия им стадион. Публиката не ми повлия миналия сезон, повлияха ми решенията на съдията. Миналият сезон беше първото ми дерби на Мърсисайд. Мисля, че техните фенове ще бъдат шумни, както и нашите. Мисля, че не самият стадион, а играчите правят разликата. Феновете със сигурност могат да помогнат", добави нидерландецът по отношение на предстоящото дерби.

Слот добави, че Джо Гомес, който влезе като резерва с ПСЖ, но 20 минути след това бе заменен, ще пропусне дербито заради поредната си контузия.