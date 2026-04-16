Екитике с първи думи след ужасната контузия: Благодарен съм, че това ми се случва точно тук

Нападателят на Ливърпул Юго Екитике излезе с публикация в социалните мрежи, след като клубът официално потвърди, че французинът има разкъсване на ахилеса. Това ще го извади от игра не само за мачовете до края на сезона, но и за Световното първенство, както и за първата част от следващата кампания. Контузията е една от най-тежките във футбола, като прогнозите са, че Екитике ще отсъства минимум 8-9 месеца.

“Тежко е, може би дори несправедливо… но аз съм благодарен, че това ми се случва тук, сред вас. Не съм сам. Вашата сила и вашата любов ще бъдат моята движеща сила. До скоро, “Анфийлд”, написа Екитике в своя профил в “Инстаграм”.

23-годишният французин се представи много добре в първия си сезон в Ливърпул, след като бе закупен през лятото срещу 79 милиона паунда от Айнтрахт (Франкфурт). Той отбеляза 17 гола и направи шест асистенции в 45 мача във всички турнири.

Снимки: Gettyimages