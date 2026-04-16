Велик Астън Вила разпиля Болоня и за втори път в рамките на три години е на полуфинал в Европа

След 2024 г. отборът на Астън Вила отново стигна до 1/2-финал в европейските клубни турнири. Този път "виланите" се класираха за финалната четворка на втория по сила турнир под шапката на УЕФА - Лига Европа, след като отстрани миналогодишния носител на Копа Италия - Болоня. Бирмингамци се наложиха с 4:0 в реванша на "Вила Парк" и след 3:1 в първия мач стигнаха до заключителните битки от надпреварата през сезон 2025/2026 с успех в общия резултат 7:1. Този път с голове се отчетоха Оли Уоткинс (16'), Емилиано Буендия (26'), Морган Роджърс (39') и Езри Конса (89').

С този успех Астън Вила продължи да се оформя като един от най-бързо прогресиращите отбори на Стария континент. Тимът, воден от Унай Емери само преди няколко години се завърна в английския елит след няколко години изгнание в Чемпиъншип, а сега за трети пореден сезон ще играе в напреднал етап в международна надпревара. През 2024 г. те стигнаха до 1/2-финал в Лигата на конференциите, а през миналата 2025 г. играха 1/4-финал в Шампионската лига. И в двата случая отпаднаха от бъдещите носители на трофеите - Олимпиакос и Пари Сен Жермен.

Това пък бе четвърти мач за последните два сезона между Астън Вила и Болоня, а англичаните оформиха пълна доминация в това съперничество. През миналия сезон бирмингамци се наложиха с 2:0 в основната схема на Шампионската лига, а през настоящата кампания отново на ниво основна схема те пак записаха победа с 1:0.

Това бе четвърти мач в директните елиминации за Астън Вила, тъй като отборът завърши на второ място в основната схема и се включи директно от 1/8-финалите. Там селекцията на Унай Емери преодоля Лил след две победи с 2:0 във Франция и 1:0 в Бирмингам.

Малко не стигна пък на Болоня да финишира в топ 8 и заемайки десетото място, носителят на Копа Италия трябваше да мине през допълнителния плейофен кръг. Там момчетата на Винченцо Италиано елиминираха норвежкия Бран след две победи с по 1:0, а на 1/8-финалите преодоляха в инфарктен сблъсък сънародниците си от Рома. Първият мач завърши при равенство 1:1, а в ответния двубой на “Олимпико” двата тима отново не се победиха в рамките на редовните 90 минути, правейки зрелищно реми 3:3. Така се стигна до две продължения по 15 минути, където болонците нанесоха болезнен удар по “вълците” в 111-тата минута за крайното 4:3.

През уикенда Астън Вила направи равенство 1:1 в шампионатно гостуване на Нотингам Форест, като в този двубой под рамките на вратата бе застанал резервния страж Марко Бизот. Сега вратарските ръкавици сложи отново световния шампион от Мондиал 2022 с Аржентина Емилиано Мартинес, а напред Унай Емери направи още две промени. Тази вечер Езри Конса и Емилиано Буендия започнаха на местата на Виктор Линдельоф и Рос Баркли.