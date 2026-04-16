Бойко Борисов стъпва на новата "Армия"
Кой ще стигне финалната четворка в Лига Европа?

В днешния 16-и април (четвъртък) ще се изиграят и четирите реванша, които ще определят участниците в 1/2-финалната фаза от втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа.

Преди седмица първите сблъсъци не дадоха ясно изразени фаворити в повечето двубои и така всичко остана да се реши тази вечер.

Първият тур от четвъртфиналите в ЛЕ вече е в историята, чакат ни вълнуващи реванши
Двубоите ще се изиграят в два часови диапазона, като първият мач стартира в 19:45 часа българско време. В него Селта посреща Фрайбург, а това е и единственият двубой, в който всичко изглежда ясно, тъй като германците взеха солиден аванс с 3:0 след първите 90 минути.

Фрайбург изнесе футболна лекция на Селта
Другите три срещи започват малко по-късно от 22:00 часа, а в този диапазон Астън Вила е единственият тим, който взе аванс след 3:1 над Болоня. И тук нещата изглеждат в известен смисъл предрешени, тъй като “виланите” спечелиха сблъсъка в Италия с 3:1 и сега трябва да удържат аванса си в Бирмингам.

Вила препарира Болоня и докосва полуфиналите
Изцяло иберийското дерби между Бетис и Брага завърши без победител преди седмица при 1:1 и сега в Андалусия се очаква голям реванш. Испанците преди година играха на финал в Лигата на конференциите и сега определено биха били повече от доволни, ако за втори пореден сезон стигнат до финалния спор за европейско отличие.

Гол с пета не стигна за победа на Брага в иберийския сблъсък с Бетис
Особено вълнуващ е и третият мач, който стартира в този час. Там някогашните европейски клубни шампиони Нотингам Форест и Порто излизат на “Сити Граунд”, за да довършат всичко, след като на “До Драгао” сблъсъкът миналата седмица също завърши при равенство 1:1.

Порто и Форест не се победиха в супер мач на “До Драгао”, всичко ще се реши на Острова
Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието на турнирния ден в реално време.

