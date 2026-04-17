Емери е на 7-и полуфинал в Лига Европа

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери за седми път ще води отбор на полуфиналите в Лига Европа. Бирмингамци разгромиха Болоня с 4:0 и продължиха напред с общ резултат 7:1, а следващият им съперник ще е Нотингам Форест.

“Знам колко трудно е да се спечели този трофей. Евротурнирите са много важни за нас и са му дали много в треньорската кариера. Сега преживявам това пътешествие с играчите и феновете на Астън Вила”, коментира Емери.

Велик Астън Вила разпиля Болоня и за втори път в рамките на три години е на полуфинал в Европа

“Публиката много ни помогна. Трябва да сме щастливи от постигнатото до момента, но остават още мачове. Премиър лийг продължава да е приоритет”, обясни испанският специалист.

“За две години постигнахме много и не мога да не съм щастлив от този факт, но сега започваме да мислим за мача със Съндърланд в неделя”, добави Емери.

Следвай ни:

Снимки: Imago