  10 апр 2026 | 00:04
  • 761
  • 0
Вила препарира Болоня и докосва полуфиналите

Фаворитът за спечелването на Лига Европа според букмейкърите Астън Вила взе комфортен аванс след първия 1/4-финал срещу Болоня, побеждавайки актуалния носител на Копа Италия като гост с 3:1. Головете за "виланите" реализираха Езри Конса (44') и Оли Уоткинс (51', 90'+4'), а интригата за реванша остана жива след попадението на Джонатан Роу (90').

Двата отбора се срещнаха общо за трети път през последните две години, а в предходните два случая "виланите" спечелиха без да допуснат гол.

През миналата кампания англичаните удариха съперника от Ботуша с 2:0 в мач от основната схема на Шампионската лига, а тази есен островитяните спечелиха с минималното 1:0 при домакинството в същия турнирен етап от Лига Европа.

Иначе това бе едва трети мач в директните елиминации за Астън Вила, тъй като отборът завърши на второ място в основната схема и се включи директно от 1/8-финалите. Там селекцията на Унай Емери преодоля Лил след две победи с 2:0 във Франция и 1:0 в Бирмингам.

Малко не стигна пък на Болоня да финишира в топ 8 и заемайки десетото място, носителят на Копа Италия трябваше да мине през допълнителния плейофен кръг. Там момчетата на Винченцо Италиано елиминираха австрийския Бран след две победи с по 1:0, а на 1/8-финалите преодоляха в инфарктен сблъсък сънародниците си от Рома. Първият мач завърши при равенство 1:1, а в ответния двубой на "Олимпико" двата тима отново не се победиха в рамките на редовните 90 минути, правейки зрелищно реми 3:3. Така се стигна до две продължения по 15 минути, където болонците нанесоха болезнен удар по "вълците" в 111-тата минута за крайното 4:3.

През уикенда Болоня удари Кремонезе с 2:1 като гост в шампионатен мач. Спрямо този двубой Винченцо Италиано замени в стартовия състав Йон Лукуми, Торбьорн Хегем и Томазо Побега и на тяхно място пусна Мартин Витек, Никола Моро и Симон Сом.

"Виланите" не бяха играли официален мач от 22-ри март насам, когато победиха с 2:0 Уест Хам. През уикенда клубният футбол в Англия се поднови с 1/4-финалите от ФА Къп, а там бирмингамци не участваха и успяха да съберат още малко сили до днешния сблъсък. Спрямо мача с "чуковете" отпреди 17 дни Унай Емери извърши само две промени в стартовия състав и днес реши да започне с Юри Тилеманс и Емилиано Буендия вместо Рос Баркли и Джейдън Санчо.

В 26-ата минута за кратко стадион "Ренато Дал'Ара" имаше поводи за радост, след като Езри Конса прати топката в собствената си врата. Съвсем скоро обаче трибуните бяха смълчани, тъй като последва преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР и главният съдия Сандро Шерер прецени, че е имало засада при головата атака.

Веднага след подновяването на играта Фъргюсън пропиля нова добра възможност за италианците, стреляйки в напречната греда.

В минутите до края на полувремето "виланите" натиснаха и след серия от корнери заслужено стигнаха до попадение минута преди края на редовното време. Тилеманс изпълни един от въпросните ъглови удари и в пеналтерията най-съобразителен се оказа Конса, който се реваншира за отменения автогол двайсетина минути по-рано.

Ситуацията стана още по-катастрофална за италианците през втората част, които допуснаха второ попадение едва шест минути след подновяването на играта. Оли Уоткинс открадна топката в опасна близост до вратата, пазена от Федерико Равалия и наказа грешката в отбрана, за да даде много сериозна преднина на островитяните.

При тези обстоятелства домакините нямаха друг избор и тръгнаха смело напред в опит да върнат поне един гол преди реванша в Англия, а пропуски направиха Кастро, Побега и Роу. Най-чистата възможност от тази поредица дойде 12 минути преди края на редовното време, когато Бернардески нацели лявата греда.

В изтичащите секунди на 90-ата минута все пак болонците намалиха изоставането си след феноменален рейд на Джонатан Роу, който се стрелна по ръба на пеналтерията и с мощен шут в сглобката препарира Емилиано Мартинес.

Така изглеждаше, че Винченцо Италиано и компания ще отпътуват за Острова, изоставайки със само един гол, но в добваното време те бяха огорчени още веднъж. Тилеманс се пребори за коженото кълбо и центрира към Уоткинс, който засече отблизо и оформи крайния резултат, за да доближи "виланите" към следващата фаза на турнира.

