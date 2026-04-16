Манчестър Сити и Бернардо Силва обявиха официално раздялата

Манчестър Сити официално потвърди, че Бернардо Силва ще напусне клуба след края на настоящия сезон. За девет години на "Етихад Стейдиъм" португалският плеймейкър изигра 451 мача, вкара 76 гола, направи 77 асистенции и спечели 19 значими отличия, сред които шест титли в Премиър лийг и трофея в Шампионската лига.

Самият Силва, който е в топ 10 на играчите с най-много мачове за клуба, направи емоционално обръщение към феновете на “гражданите”.

Manchester City can confirm Bernardo Silva will leave the Club this summer.



— Manchester City (@ManCity) April 16, 2026

“Граждани,

Когато пристигнах преди 9 години, следвах мечтата на малко момче, искайки да успея в живота, искайки да постигна велики неща. Този град и този клуб ми дадоха много повече от това, много повече, отколкото някога съм се надявал. Това, което спечелихме и постигнахме заедно, е наследство, което завинаги ще бъде пазено в сърцето ми. Станахме “центуриони”, спечелихме вътрешен квадрупъл, требъл, четири поредни титли и още много неща. Не беше толкова зле.

След няколко месеца ще дойде времето да се разделя с града, където не само спечелихме толкова много като футболен клуб, но и където започнах брака си и създадох моето семейство. От дъното на сърцето си, Инес и Карлота, благодаря ви!

Благодаря и на феновете. Вашата безусловна подкрепа през годините е нещо, което никога няма да забравя. Основната ми цел като играч беше винаги да играя със страст, за да можете да се чувствате горди и добре представени на терена. Надявам се, че сте усещали това във всеки един мач. Пристигнах като играч на Ман Сити, тръгвам си като още един от вас, фен на Ман Сити за цял живот. Продължавайте да подкрепяте този млад отбор и съм почти сигурен, че те ще ви донесат много нови фантастични спомени в бъдеще.

Благодаря на клуба, Пеп, персонала и всички мои съотборници през тези девет години за това, че ми позволихте да бъда част от това пътуване толкова дълго. Атмосферата, която създавахме всеки ден на тренировъчния терен, ме накара да се чувствам като у дома си и част от голямо семейство. Нека се насладим заедно на тези последни седмици и да се борим за това, което този сезон все още може да ни донесе.

Обичам ви всички!”, написа Бернардо Силва в социалните мрежи.