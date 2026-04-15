От Ман Сити набелязали десен бек от Фейенорд за трансфер през лятото

Английският футболен клуб Манчестър Сити е набелязал десния бек Дживайро Рийд от Фейенорд за потенциален трансфер през лятото, съобщава Sky Sports. Сити от дълго време търси нов играч на тази позиция, но доброто представяне на преквалифицирания халф Матеус Нунеш забави привличането на защитник. Най-близо до трансфер бяха Тино Ливраменто и Уесли, които обаче така и не пристигнаха на "Етихад". Рийд, на 19 години, в момента лекува контузия, но ще се завърне в игра до няколко седмици и ще бъде следен от скаутите на Сити. Той е младежки национал на Нидерландия и вече привлече интереса на германския Байерн Мюнхен и други отбори от Висшата лига. Според информация на Sky, Сити търси и халфове за летния прозорец. Очаква се англичаните да направят и редица изходящи трансфери.