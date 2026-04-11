Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
Гуардиола е ядосан на Бернардо Силва

  • 11 апр 2026 | 08:04
  • 2610
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола отдаде почит на Бернардо Силва, защото капитанът на "небесносините" наближава края на кариерата си в английския клуб. Испанецът твърди, че все още не е уведомен за напускането на Силва.

Бернардо Силва информирал Манчестър Сити за решението си

Португалският халф изглежда ще се раздели със Сити, когато договорът му изтече през това лято след девет години на стадион "Етихад", а помощник-треньорът на тима Пеп Линдерс почти потвърди това миналата седмица.

"Всяка хубава история си има край и се надявам той да се наслади на последните месеци, защото има само шест седмици. След това той ще се сбогува", обясни Линдерс.

Все още няма официално потвърждение от клуба или Силва, а Гуардиола настоява, че все още не е наясно с това.

"Много съм ядосан на Бернардо. Преди месец му казах, че аз трябва да съм първият, който ще научи, когато той вземе окончателно решение. Бернардо все още не ми е казал нищо", категоричен е Гуардиола.

Силва е записал 450 участия за Сити, откакто направи трансфер от Монако през 2017 година. Неговите отличия включват шест титли от Висшата лига, по един трофей от Шампионската лига и Световното клубно първенство, две купи на Футболната асоциация и пет купи на лигата.

От настоящия сезон Силва е капитан на клуба от Манчестър.

"Той притежава перфектните качества за ролята. Най-доброто решение, което взех този сезон. Миналият шампионат беше най-труден за нас, но Бернардо беше там и даваше пример на мачовете и тренировките. Умее да играе на различни позиции и чете всяка една ситуация. Знае какво изисква всяко едно действие на терена. за него отборът винаги е на първо място", каза още Гуардиола.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Виж всички

Водещи Новини

