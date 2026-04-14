  3. Холанд се зарадва на загубата на Юнайтед срещу Лийдс

Холанд се зарадва на загубата на Юнайтед срещу Лийдс

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд изрази задоволството си от домакинската загуба на градския съперник Манчестър Юнайтед от Лийдс с 1:2.

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час
Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

Водещият голмайстор в Премиър лийг качи снимка в Snapchat на нападателя на йоркширци Ноа Окафор, като добави възторженото: „Get in“ („Хайде“). Именно швейцарският национал отбеляза двата гола за гостите в двубоя. Публикацията на Холанд пък привлече голямо внимание в социалните мрежи.

Междувременно, легендата на „червените дяволи“ Рио Фърдинанд използва профила си в Х, за да поиска обяснение от английската съдийска комисия за червения картон на защитника на Юнайтед Лисандро Мартинес, след като той дръпна за косата противниковия нападател Доминик Калвърт-Люин, който беше пощаден от съдиите в друга ситуация от мача.

Още от Футбол свят

Обирът в дома на Донарума е бил поръчан от затвора от 21-годишен младеж

Обирът в дома на Донарума е бил поръчан от затвора от 21-годишен младеж

  • 14 апр 2026 | 09:09
  • 6606
  • 1
Спалети иска да доведе защитник на Байерн в Ювентус

Спалети иска да доведе защитник на Байерн в Ювентус

  • 14 апр 2026 | 07:58
  • 1267
  • 5
Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

  • 14 апр 2026 | 07:30
  • 6963
  • 13
Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

  • 14 апр 2026 | 07:03
  • 7602
  • 4
19 клуба от Серия "А" издигнаха своя кандидат за нов президент на Италианската федерация

19 клуба от Серия "А" издигнаха своя кандидат за нов президент на Италианската федерация

  • 14 апр 2026 | 06:31
  • 4117
  • 1
В Арсенал готвят смяна на Артета, ако изпусне титлата

В Арсенал готвят смяна на Артета, ако изпусне титлата

  • 14 апр 2026 | 05:59
  • 6598
  • 10
Виж всички

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

  • 14 апр 2026 | 07:30
  • 6963
  • 13
Очаквайте на живо! Димитър Бербатов представя анализ на анкетно проучване сред спортните федерации

Очаквайте на живо! Димитър Бербатов представя анализ на анкетно проучване сред спортните федерации

  • 14 апр 2026 | 12:26
  • 433
  • 3
Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

  • 14 апр 2026 | 07:03
  • 7602
  • 4
Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

  • 14 апр 2026 | 11:41
  • 970
  • 0
Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

  • 13 апр 2026 | 23:57
  • 32270
  • 59
Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

  • 13 апр 2026 | 20:55
  • 23018
  • 46