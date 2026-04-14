Холанд се зарадва на загубата на Юнайтед срещу Лийдс

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд изрази задоволството си от домакинската загуба на градския съперник Манчестър Юнайтед от Лийдс с 1:2.

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

Водещият голмайстор в Премиър лийг качи снимка в Snapchat на нападателя на йоркширци Ноа Окафор, като добави възторженото: „Get in“ („Хайде“). Именно швейцарският национал отбеляза двата гола за гостите в двубоя. Публикацията на Холанд пък привлече голямо внимание в социалните мрежи.

Actual screenshot of Erling Haaland’s Snapchat celebrating Manchester United’s loss to Leeds! 😂 pic.twitter.com/0m5LuveosP — City Report (@cityreport_) April 13, 2026

Междувременно, легендата на „червените дяволи“ Рио Фърдинанд използва профила си в Х, за да поиска обяснение от английската съдийска комисия за червения картон на защитника на Юнайтед Лисандро Мартинес, след като той дръпна за косата противниковия нападател Доминик Калвърт-Люин, който беше пощаден от съдиите в друга ситуация от мача.

