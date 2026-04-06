От Манчестър Сити потвърдиха, че капитанът си тръгва

Капитанът на Манчестър Сити Бернардо Силва ще напусне клуба след края на сезона, когато изтича настоящият му договор. Тази новина, за която английските и португалските медии информираха още преди седмици, бе потвърдена официално от Пеп Лиденрс, асистентът на Джосеп Гурадиола.

Силва, който в момента е на 31 години, бе привлечен на “Етихад Стейдиъм” от Монако през 2017-а. В събота той изигра своя мач №450 за клуба, с който спечели 19 трофея, сред които шест титли в Премиър лийг и купата в Шампионската лига.

Бернардо Силва информирал Манчестър Сити за решението си

“Никога не търсите заместник на такъв тип играч, защото такъв не съществува. Бернардо е уникален. Начинът, по който контролира играта, начинът, по който се движи, начинът, по който поема топката, начинът, по който води, начинът, по който намира решенията. Всички тези неща. Никога не търсите заместник на един тип играч. Търсите някой, който може да расте с отбора, който може да се впише в стартовите 11. И се надяваме, че играчите, които имаме в академията, както и тези млади футболисти, които вече купихме, ще могат да направят тази стъпка и в полузащитата.

Ще бъде трудно, защото когато Бернардо не играе в един мач, се вижда колко липсва. И това е един двубой. Представете си цял сезон. Но всяка хубава история си има край. Надявам се да се наслади на последните шест седмици и да се сбогува по подобаващ начин. Той заслужава цялото това внимание”, заяви Линдерс.

Снимки: Imago