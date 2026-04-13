Гуардиола: Мачът с Арсенал ще бъде като финал

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола бе изключително щастлив след успеха с 3:0 над Челси в Премиър лийг. Така тимът му се доближи само на шест точки зад лидера Арсенал и отново завърза битката за титлата. Двата тима се срещат в следващия кръг и той смята, че това ще бъда като финал. Той похвали отбора си и за силното представяне днес.

„Намираме се в по-добра форма и в тренировките всеки знае точно какво трябва да прави. Изправихме се срещу три силни съперника, три отбора от Шампионската лига. Не изиграхме перфектен мач през всичките 90 минути, но бяхме достатъчно организирани, не допуснахме много положения и заплахата от наша страна в атака винаги присъстваше. Една от тайните ни като клуб и система е, че след всеки успех оставахме смирени и постоянно се питахме: какво трябва да направим, за да останем на върха? Да спечелиш веднъж или два пъти е нормално, но да се задържиш на върха в продължение на девет години – с изключение на миналия сезон – ето това отразява силата на цялата система“, заяви Гуардиола.

Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

На въпрос защо Манчестър Сити се намира в толкова добра форма в края на сезона, Пеп Гуардиола се пошегува: „Слънцето! Ако грееше и през ноември, щяхме да сме шампиони още през януари... Не, разбира се, шегувам се. В Манчестър слънцето не грее често.“

Поглеждайки към предстоящия сблъсък с Арсенал в 32-ия кръг следващата неделя, той сподели, че очаква това да е като истински финал и за двата отбора..

„Мачът с Арсенал ще бъде като финал и за двата отбора, но има един тактически детайл, който трябва да прегледаме, така че може да направим някои корекции.

Няма напрежение върху Арсенал; те изградиха силен отбор през последните две години и ние трябва да уважаваме това. Да ги победим е много трудна задача. Изпитвам голямо уважение към Арсенал и към това, което постигнаха през последните години. Познавам добре мениджъра и играчите, знам качествата им и как се състезават при всякакви обстоятелства“, допълни испанецът.

Накрая той се обърна към привържениците на Сити с призив: „Уважавайте Арсенал, защото те са изключителен отбор. Присъединете се към нас от първата минута и ни подкрепете, защото играчите ще дадат всичко от себе си.“

Снимки: Gettyimages