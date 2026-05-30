ФКСБ спечели баража за Европа, сълзите са за Жоро Миланов и Динамо (Б)

Динамо (Букурещ) с бившия български национал Георги Миланов в редиците си загуби от ФКСБ с 1:2 след продължения плейофа в Румъния за участие в Лига на конференциите.

Бившият футболист на Литекс и Левски започна като титуляр за "червените кучета", получи жълт картон в 51-вата минута и бе заменен в 57-ата от Янис Тарба.

ФКСБ поведе в резултата още в 10-ата минута чрез камерунския защитник Джойским Дава, но Динамо успя да изравни благодарение на резервата Мамоду Карамоко в 73-ата минута, което прати мача в продължения.

В 107-ата минута друга резерва - Офри Арад, донесе ценната победа на наследника на Стяуа, който ще представлява северната ни съседка в Лигата на конференциите.

Динамо, воден от бившия наставник на Ботев (Пловдив) Желко Копич, отправи цели 22 удара към противниковата врата, почти двойно повече от ФКСБ, но не можа да се завърне в евротурнирите след пауза от 9 години.

ФКСБ беше на път да изпрати изцяло провален сезон, като дори не влезе в първата шестица преди плейофната фаза на първенството, но се добра до баража и го спечели.

Снимки: gsp.ro

