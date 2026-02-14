Мартин Минчев игра като титуляр срещу лидера в Полша

Българският национал Мартин Минчев излезе от първата минута за своя Краковия в домакински сблъсък с лидера в полското първенство Ягелония. Дербито от 21-вия кръг обаче завърши без голове - 0:0, с което разликата между двата тима остава 4 точки.

Нападателят поведе атаката на своите и остана на терена до 62-рата минута, когато беше заменен. В 51-вата Минчев получи жълт картон.

Българинът, който е в Краковия от 12 месеца насам, вече има 22 мача през кампанията, в които е отбелязал пет гола и е направил една асистенция.

Клубът от Краков няма загуба вече в шести пореден двубой, като в четири от тях не е допускал попадение.