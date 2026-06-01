  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Букурещ)
  3. Георги Миланов: Напускам Динамо (Букурещ), не изключвам завръщане в България

  • 1 юни 2026 | 15:52
  • 905
  • 1

Бившият национал Георги Миланов говори пред Sportal.bg след края на церемонията, в която бяха отличени най-добрите футболисти и треньори в юношеските Елитни групи. Халфът призна, че напуска Динамо (Букурещ) и все още не знае къде ще продължи кариерата си, но не изключи завръщане в България. Той коментира още спечелената титла от Левски и предстоящите мачове на националния ни отбор.

ФКСБ спечели баража за Европа, сълзите са за Жоро Миланов и Динамо (Б)

“Доста приятно съм изненадан, благодаря на вас за поканата. Да се докосна до такъв млад български талант. Трябва просто хората, които работят да имат по-голямо търпение към тях. Деликатна тема е, всички трябва да имат късмет и да са здрави. Всичко зависи от тях, да имат цели, да не се предават и да се опитват да преодоляват трудностите.

Аз съм 13 години в чужбина. Това правило за налагане на млади футболисти доста често ме е засягало и мен. Конкуренцията е убийствена. Последният пресен пример е в румънската лига, там не спират да си налагат това правило. Получават и финансова мощ от футболния съюз, ако използват румънци. Хората в тези страни около нас влагат в това нещо.

Изиграх изключителни две години и половина в Динамо, постигнахме страхотни неща. Последният месец беше съкрушителен за нас. Взех решение, че е най-добре да си дам почивка и да реша бъдещето си. Ще бъде интересно. Чувствам се добре на 34 години. Как ще спирам? Румънското първенство е две-три класи над българското, чувствам се прекрасно, здрав съм. Хората около мен знаят какъв режим имам, не близвам алкохол, спазвам хранителен режим. Резултатите и статистиките ми го показват, наближавам близо 600 мача в професионалната ми кариера. Искам да помагам на много млади футболисти. Бяха малко разочаровани в Динамо, когато разбраха, че си тръгвам, но ще видим.

Не изключвам нито една опция, включително и завръщане в България. Ще преценя, хората, които управляват клуба дали ще покажат нужното уважение и ще ми покажат проекта. След това ще реша.

Напълно заслужена титла на Левски. Българското първенство го следя много, обичам да гледам много футбол. Когато има български мач, предпочитам да го гледам него пред някой европейски. Надявам се с новите стадиони, които се строят, да се помогне на развитието и популяризирането на българското първенство.

Доста млади футболисти, правят се реформи в националния. Пожелавам успех на тези млади футболисти. Бил съм в националния отбор, минал съм през всички гарнитури. Знам, че няма приятелски мачове с националната фланелка, надявам се да победят”, заяви Миланов.

