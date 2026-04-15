Съдийските отсъждания в реванша с Атлетико Мадрид, които ядосаха Барселона

Съдийството на Клеман Тюрпен бе една от основните теми след нажежения реванш в Шампионската лига между Атлетико Мадрид и Барселона, в който каталунците спечелиха с 2:1, но в крайна сметка отпаднаха. Сериозно недоволство от решенията на френския рефер изразиха футболисти като Рафиня и Френки де Йонг.
Най-големите претенции на “блаугранас” са свързани с неотсъдена дузпа в тяхна полза през първото полувреме. Тогава имаше сериозни съмнения, че Маркос Йоренте от Атлети извършва нарушение в наказателното си поле срещу Дани Олмо. Тюрпен обаче не видя да има нещо нередно, а и не бе извикан от ВАР.
В друга ситуация пък вратарят на Атлетико Хуан Мусо се сблъска тежко с Фермин Лопес и дори разкървави сериозно играча на Барса, но не последва дори и картон за аржентинския страж, нито евентуална дузпа.
Освен това повечето хора в Барселона не са съгласни с изгонването на Ерик Гарсия през втората част. Според тях той не е бил последен в защита при нарушението срещу Александър Сьорлот, тъй като Жул Кунде e бил непосредствено до него.
Цялостните претенции на каталунците са и, че играчите на Атлетико са направили немалко нарушения, но не са били наказани с нито един жълт картон от Тюрпен и на футболистите на Симеоне са били спестени официлни предупреждения.
Разбира се, медиите в Барселона припомниха и претенциите си от първия мач на “Камп Ноу”, най-вече за прословутия случай с недадената дузпа за тима на Ханзи Флик. Тогава при изпълнение на аут вратарят Мусо подава топката към бранителя Марк Пубий, който я докосва с ръце в наказателното поле. Обяснението на тогавашния съдия Ищван Ковач бе, че според него кълбото не е било вкарано в игра.
Официалният акаунт на Атлетико Мадрид засипа с подигравки Барселона
Претенциите на Барселона бяха посрещнати с ирония от играчите на Атлетико Мадрид, както и от официалния X акаунт на "дюшекчиите".
