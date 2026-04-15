Съдийските отсъждания в реванша с Атлетико Мадрид, които ядосаха Барселона

Съдийството на Клеман Тюрпен бе една от основните теми след нажежения реванш в Шампионската лига между Атлетико Мадрид и Барселона, в който каталунците спечелиха с 2:1, но в крайна сметка отпаднаха. Сериозно недоволство от решенията на френския рефер изразиха футболисти като Рафиня и Френки де Йонг.

Най-големите претенции на “блаугранас” са свързани с неотсъдена дузпа в тяхна полза през първото полувреме. Тогава имаше сериозни съмнения, че Маркос Йоренте от Атлети извършва нарушение в наказателното си поле срещу Дани Олмо. Тюрпен обаче не видя да има нещо нередно, а и не бе извикан от ВАР.

🚨🚨 Barça didn't get knocked out from the UCL, they were ROBBED:



❌ 1st leg:



• No penalty for Barça: Musso passes the ball to Pubill, who touches the ball with his hands



• Not a red card for Cubarsí: It's Giuliano who sticks his leg out, makes the contact with Cubarsi

В друга ситуация пък вратарят на Атлетико Хуан Мусо се сблъска тежко с Фермин Лопес и дори разкървави сериозно играча на Барса, но не последва дори и картон за аржентинския страж, нито евентуална дузпа.

Освен това повечето хора в Барселона не са съгласни с изгонването на Ерик Гарсия през втората част. Според тях той не е бил последен в защита при нарушението срещу Александър Сьорлот, тъй като Жул Кунде e бил непосредствено до него.

Olmo: not even a foul

Sorloth: red card



Make it make sense

Цялостните претенции на каталунците са и, че играчите на Атлетико са направили немалко нарушения, но не са били наказани с нито един жълт картон от Тюрпен и на футболистите на Симеоне са били спестени официлни предупреждения.

Разбира се, медиите в Барселона припомниха и претенциите си от първия мач на “Камп Ноу”, най-вече за прословутия случай с недадената дузпа за тима на Ханзи Флик. Тогава при изпълнение на аут вратарят Мусо подава топката към бранителя Марк Пубий, който я докосва с ръце в наказателното поле. Обяснението на тогавашния съдия Ищван Ковач бе, че според него кълбото не е било вкарано в игра.

Официалният акаунт на Атлетико Мадрид засипа с подигравки Барселона

Претенциите на Барселона бяха посрещнати с ирония от играчите на Атлетико Мадрид, както и от официалния X акаунт на "дюшекчиите".

Снимки: Imago