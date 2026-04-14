  Фарке: На прав път сме

Фарке: На прав път сме

  • 14 апр 2026 | 03:00
  • 132
  • 0

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке имаше повод за радост след успеха с 2:1 над Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд". Тази победа бе много ценна за йоркширци в битката за оцеляване в елита. Според него отборът му е на прав път.

„В момента съм изморен, облекчен, но и горд с момчетата. Фантастично представяне. Намираме се в решаващата фаза на сезона и е важно да запазиш самообладание и да се придържаш към плана си.

Мисля, че първото полувреме беше фантастично, трябваше да водим с повече от 2:0, пропуснахме много, много шансове. Добро начало на втората част. Понякога червеният картон може да промени нещо, но аз изобщо нямах такова усещане. Бяхме малко сънливи при една ситуация от статично положение. Разбира се, това все пак е Манчестър Юнайтед – трудно е да доведеш нещата до край срещу тях като новак в лигата", заяви Фарке.

С този успех Лийдс сложи край на 45-годишно чакане за успех като гост в първенството на стадион „Олд Трафорд“.

"Мисля, че това е първият случай в историята на Премиър лийг, първа победа тук от четиридесет години насам. Невероятно е и, разбира се, е голяма крачка напред“, допълни специалистът.

Освен това йоркширци спряха серията си от 4 поредни мача без отбелязан гол в първенството.

„Много се радвам за момчетата. Головете винаги са важни за инерцията в мача. Това е знак защо трябва да сме в много по-добра позиция спрямо представянето ни. Можехме да бъдем много по-ефективни при нашите шансове. От другата страна е отбор, пълен с играчи от световна класа, които могат да внесат качество от пейката по-късно в мача. Ако не „убиеш“ мача, винаги е възможно нещо да се случи, особено за домакините. Трябва да останем смирени. Не сме перфектни. Не сме завършен краен продукт. На прав път сме към постигането на нещо наистина позитивно този сезон“, завърши германецът.

Снимки: Gettyimages

