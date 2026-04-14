Карик: Отново скандално решение в наш ущърб

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик бе бесен на съдиите след загубата от Лийдс (1:2) в Премиър лийг. Той имаше забележки както за неотдъсен фаул срещу Лени Йоро при първия гол на йоркширци, така и за червения картон, даден на Лисандро Мартинес, който дръпна за опашката Доминик Калвърт-Люин при борба за една топка.

„Не започнахме мача особено добре. Очевидно допуснахме гол, когато Лени Йоро получи удар с ръка в задната част на главата и те вкараха първото попадение. Съдиите прецениха да не отменят това попадение. Това беше ключов момент в мача. Нямахме нужния ритъм, не ни се получаваха нещата; имахме някои моменти, но през по-голямата част от първото полувреме не бяхме на ниво. Но през втората част смятам, че момчетата, предвид начина, по който подходиха, останаха позитивни и се бориха да извлекат нещо от мача след друго скандално, скандално решение за изгонването на Лисандро Мартинес. В два поредни мача подобни решения са срещу нас, но това беше едно от най-лошите, които съм виждал“, отече Карик.

Но наставникът не спря дотук, а продължи с анализа на реферите.

„Можеш да удариш Лени Йоро с лакът при първия гол – очевидно движение с ръката; можеш да забиеш ръка в лицето на Мартинес и след това, докато той губи равновесие заради това и се опитва да се задържи, той докосва задната част на косата му, което кара ластика да падне. Дори не знам как изглежда това. Не е дърпане, не е скубане, не е агресивно. Той го докосва и бива изгонен.

Най-лошото от всичко е, че съдията бива изпратен да преразгледа решението за „явна и очевидна грешка“. Скандално“, допълни специалистът.

Все пак той призна, че това не бе особено добър мач за неговия отбор.

„Момчетата се раздадоха. Това е футболът – понякога имаш слаби периоди в мачовете, друг път не. Знаем, че можем да бъдем по-добри и да правим нещата по-добре. Очевидно ще анализираме това. През второто полувреме можехме да извлечем нещо от мача и съм доволен от начина, по който подходихме. На почивката говорихме за това да отбележим следващия гол и да се опитаме да спечелим мача. Очевидно стана по-трудно, когато останахме с човек по-малко“, допълни англичанинът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages