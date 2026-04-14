Карагър: Всеки знае, че Мартинес не заслужаваше червен картон

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър е категоричен, че защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес не е трябвало да получи директен червен картон за дърпане на косата на противниковия нападател Доминик Калвърт-Люин при загубата с 1:2 от Лийдс.

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

„Той търсеше топката и едвам го хвана. Опита се да се сграбчи за нещо и хвана края на косата му. Можеше да е косата или нещо друго. Той го хвана за около половин секунда. Не мисля, че някой фен, мениджър или футболист си мисли: „Това е червен картон“. Всеки в играта гледа това и си мисли: „Я стига, това не е червен картон, дръж се прилично“, коментира Карагър в студиото на „Скай Спортс“.

Някогашният капитан на Юнайтед Рой Кийн също се осъмни в изгонването на аржентинския национал, макар и да уважи съдийското решение. „Мога да видя и двете гледни точки и когато се определя като насилствено поведение, това е твърде строго. Но сме виждали и други играчи, които са били гонени за това. Строго е, но ако е част от правилника, трябва да го приемеш“, заяви той.

Снимки: Gettyimages