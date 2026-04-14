  Sportal.bg
  Арсенал
  3. Суперкомпютър продължава да залага на Арсенал като фаворит за титлата в Англия

Суперкомпютър продължава да залага на Арсенал като фаворит за титлата в Англия

  • 14 апр 2026 | 04:18
Суперкомпютър продължава да залага на Арсенал като фаворит за титлата в Англия

Битката за шампионската титла в Премиър лийг се разгорещи, като суперкомпютърът на Football Meets Data дава ясна прогноза за крайния победител.

Изминалият великденски уикенд донесе значителни обрати в борбата за титлата между Арсенал и Манчестър Сити, поне на теория. Разликата между двата отбора намаля до шест точки, като "гражданите" имат и мач по-малко.

Това развитие дойде след загубата на отбора на Микел Артета от Борнемут с 1:2 и едновременната убедителна победа на Сити с 0:3 над Челси на "Стамфорд Бридж".

Въпреки намаляването на разликата, суперкомпютърът на Football Meets Data продължава да смята Арсенал за непоклатим фаворит. По-конкретно, "артилеристите" събират впечатляващите 91,5% вероятност за спечелване на титлата, оставяйки само 8,5% за отбора от Манчестър.

Според същия анализ, Арсенал се очаква да завърши сезона с 83 точки, докато Сити се прогнозира да приключи със 77.

