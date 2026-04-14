  3. Бруно Фернандеш: Ако говоря за съдията, ще си навлека проблеми

Бруно Фернандеш: Ако говоря за съдията, ще си навлека проблеми

  • 14 апр 2026 | 03:25
Манчестър Юнайтед загуби у дома от Лийдс Юнайтед с 1:2 в мач от 32-рия кръг на Висшата лига. „Червените дяволи“ завършиха срещата с 10 души, след като Лисандро Мартинес беше изгонен за дърпане на косата на Калвърт-Люин. След мача Бруно Фернандеш, капитанът на Манчестър Юнайтед, беше попитан за тази ситуация, но отказа да говори за съдията.

„Няма да говоря за съдията... Ако говоря, ще си навлека проблеми. Правилата са различни за всички и се прилагат по различен начин за всеки. Разликата в жълтите картони, можете да видите, така че е по-добре да не казвам нищо“, заяви той пред микрофоните на Sky Sports.

Снимки: Gettyimages

